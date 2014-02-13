Ситуация с вкладами населения не вызывает опасений у Нацбанка

На сегодняшний день ситуация с вкладами населения не вызывает опасений у Национального банка Украины, сообщила в четверг журналистам директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова в ходе круглого стола в Киеве.

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Она напомнила, что для поддержки ликвидности банков в условиях напряжения на валютном рынке Национальный банк разработал инструмент рефинансирования банков, у которых происходит отток вкладов физических лиц.

«На сегодняшний момент по той статистике, которую мы мониторим ежедневно, нет таких моментов, аспектов, чтобы ситуация с вкладами населения вызывала какие-то опасения со стороны центрального банка», - сказала Щербакова.

Она подчеркнула, что ситуацию на рынке Нацбанк контролирует в ежедневном режиме, а глава Нацбанка ежедневно получает отчет для рассмотрения и оперативного принятия решений.

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