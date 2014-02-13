Миндоходов обещает сократить количество налогов уже в первом полугодии
После сокращения количества налогов увеличения их размера не будет.
Министерство доходов и сборов (Миндоходов) планирует сократить количество налогов до 14 с существующих 22 уже в первом полугодии 2014 года, заявил журналистам глава ведомства Александр Клименко.
“Как только документ будет готов. Мы рассчитываем, в первом полугодии 2014 года”, - сказал Клименко.
При этом министр подчеркнул, что после сокращения количества налогов увеличения их размеров не будет.
“Вообще не идет разговор об увеличении ставок налогов”, - сказал Клименко.
Читайте такжеКабмин может сохранить налоговые льготы для приоритетных инвестпроектов
По словам главы Миндоходов, уменьшение количества налогов будет способствовать активизации бизнеса, что позволит увеличить поступления в бюджет.
Как сообщал УНИАН, ранее Клименко заявлял о возможности сокращения налогов до 9-10. Однако после длительных совещаний с экспертами и представителями бизнеса Миндоходов приняло решение сократить их количество до 14.