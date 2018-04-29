Доллар толкает цены вверх

Экономика Украины переживает финансовый экзамен - идиллия стабильности официального курса закончилась. Нацбанк перешел на плавающее курсообразование. Теперь курс гривни к доллару будет устанавливаться на основании среднерыночного на межбанке и может меняться ежедневно, отклонение возможно на уровне 1-2%. Также регулятор резко ограничил проведение сделок на валютном рынке. В НБУ и правительстве уверяют, что все нововведения носят временный характер, ситуация является управляемой и контролируемой, регулятор использует широкий спектр инструментов для противодействия спекулянтам.

Но ограничивающие нормы Нацбанка и одномоментное установление гибкого курса гривни уже создают проблемы для украинских предприятий – субъектов внешнеэкономической деятельности. Эксперты хоть и оценивают действия регулятора положительно, но считают, что необходимо было постепенно проводить управляемую девальвацию гривни, причины которой лежат исключительно в экономической плоскости – беспрецедентное сокращение золотовалютных резервов, обслуживание постоянно растущих долговых обязательств, отток капитала и нулевой рост экономики. С учетом реалии девальвация должна была осуществляться все последние три года – как и рекомендовал Международный валютный фонд, тогда бы негатива было меньше. Да и решить все проблемы гибким курсом невозможно, необходимо ускорение реформ, призванных поднять экономику страны. Иначе все может закончиться резким скачком инфляции, что ляжет тяжелым бременем на потребителей. Таким образом, сейчас самое время поговорить о ценах в ряде сегментах украинского рынка, которые в первую очередь отразятся на кошельках населения.

Рынок продовольствия

Согласно практике, любое колебание курса доллара сразу же сказывается на стоимости продуктов питания. В нынешней ситуации курс перешел психологическую отметку. Сюрпризы ожидаемы - даже бабушки на рынках повысили стоимость петрушки и укропа с учетом подорожания инвалюты. Но в Минагропроде уверяют, что колебание курса гривни минимально скажется на стоимости продуктов, поскольку большая часть потребляемого продовольствия производится непосредственно в Украине.

«Колебания курса на продукты питания повлиять должны минимально, если вообще будет влияние, потому что у нас около 95% внутреннего потребления продуктов питания – это продукция внутреннего производителя», – уверяет глава Министерства аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

Между тем, министр не исключает, что на фоне курсовых колебаний могут подорожать удобрения и средства защиты растений, которые в основном импортные. Как результат – существует вероятность роста себестоимости производства зерновых и масличных культур, но уже нового урожая.

«Себестоимость (производства – УНИАН), конечно, вырастет. Но если это и произойдет, то где-то с нового урожая. Но подорожает ли масло и зерно – это нам диктует внешний рынок», – пояснил Присяжнюк.

Таким образом, украинцев ждет подорожание импортных продуктов, причем с учетом девальвации гривни порядка 5% по отношению к курсу на начало года. Рост цен, в первую очередь, коснется мороженой рыбы (как и свежих морепродуктов), цитрусовых, чая, кофе и т.п. «Только в магазинах иссякнут запасы ранее завезенной продукции, ценники могут подкорректировать, за исключением спирта, цены на который устанавливаются административно. Есть среди весомых импортных позиций еще свинина, но объемы ее импорта относительно невелики по сравнению с внутренним производством (около 20%), что снизит эффект влияния девальвации на цены», - отмечает генеральный директор «Украинского клуба аграрного бизнеса» Владимир Лапа.

Он также не исключает возможного подорожания продукции зерновой группы и растительных масел, причем это может теоретически произойти через два-три месяца. «Однако следует учитывать, что государство имеет запасы зерна для недопущения роста цен на хлеб, цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке не столь критичны для производителей, поскольку более 90% этой продукции экспортируется, цены на молоко ближе к весне традиционно сезонно снижаются, а объемы экспорта мяса все еще сравнительно невысокие относительно внутреннего потребления. Поэтому эффект для внутренних цен для всех этих товарных позиций будет растянут во времени. Пока что потребительские цены больше боятся морозов (например, сложностей с перевозкой плодоовощной продукции), чем девальвации», - считает Лапа, добавляя, что в среднесрочной перспективе на динамику цен может повлиять и иной фактор - объемы эмиссии гривни для покрытия бюджетного дефицита.

Рынок нефтепродуктов

Ускоренная девальвация национальной валюты уже привела к росту розничных цен на нефтепродукты, большую часть которых страна импортирует. Эксперты не исключают, что к концу февраля литр топлива может подорожать на 50 копеек.

«Ситуация достаточно неприятная. Потому что в цене топлива 90% имеет валютная составляющая. 55% - стоимость нефти для нефтепродуктов, которые мы импортируем. И еще 30-33% - налоги. Акцизный сбор, в частности, у нас номинирован в евро. Поэтому для рынка нефтепродуктов валютные колебания всегда очень неприятный фактор, дестабилизирующий», - подчеркнул директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Операторы рынка нефтепродуктов также выражают серьезную озабоченность в связи с изменением Национальным банком правил покупки валюты, что налагает ряд существенных ограничений на деятельность всего топливного рынка и может привести к дефициту продукции.

Дефицита пока, к счастью, нет, но розничные цены на бензин уже выросли в среднем на 27 копеек за литр. По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», стоимость бензина А-92 выросла до 10,73 грн с 10,47 грн за литр; А-95 – до 11,05 грн с 10,77 грн. Розничная цена на дизельное топливо в среднем по Украине за последнюю неделю увеличилась на 23 копейки – до 9,82 грн за литр.

Недвижимость

Рынок недвижимости на фоне углубления экономического кризиса переживает нелегкие времена. С начала года сделки сократились почти в 5 раз. Среди причин обвала и изменение правил оценки, которые вступили в силу с 1 февраля. Оценка теперь автоматизированная и очень близка к реальной стоимости жилья, что сделало уплату пошлины при сделке с недвижимостью не по карману для большей части населения. К проблемам можно добавить и ограничения по безналичному расчету, а также налог на недвижимость. Теперь добавился и плавающий курс. Валютные колебания уже принесли свой негатив - количество предложений и по аренде, и по продаже квартир резко снизилось.

«Владельцы квартир занимают выжидательную позицию. Потому что сейчас можно продать квартиру и при этом сильно продешевить. То же самое с арендой: поскольку договор аренды заключается не на один месяц, а хотя бы на год, то потом очень сложно доказать арендатору, что стоимость нужно повысить», - поясняет эксперт консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий.

Он считает, что в случае девальвации гривни до 8,7 грн/долл. и более стоимость жилья в национальной валюте вырастет пропорционально удорожанию доллара, но цены на элитную недвижимость останутся неизменными из-за ограниченного спроса (Нацбанк на 13 февраля оставил без изменений официальный курс гривни к доллару - 8,5507 грн/долл., но доллар на межбанке подорожал почти на 1% - УНИАН). То же касается и аренды квартир – после стабилизации курса арендодатели повысят цены в гривне в соответствии с курсовыми колебаниями. При этом эксперт отметил, что прогнозировать последствия введения Нацбанком новых правил покупки валюты на рынок недвижимости пока рано.

Что касается «первички», то несущественный рост курса доллара на ее стоимости не отразится, пересмотр цен возможен лишь в случае существенной девальвации гривни.

«На «первичке» составляющая импорта или же зависящих от импорта товаров, услуг, инженерии и прочего несущественна. Преимущественно рабочая сила и сырье при строительстве в Украине отечественное, поэтому какого-либо пересмотра цен пока не предвидится», - пояснил руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Виктор Оборский, добавив, что в случае неконтролируемого роста доллара застройщики все же могут пересмотреть цены.

Эксперт также отметил, что на вторичном рынке конечная стоимость жилья в гривне может быть пересмотрена по курсу, который установлен в день осуществления сделки. Это связано с тем, что в Украине стоимость недвижимости все еще привязана к доллару и на переговорах о продаже жилья стоимость квартир устанавливается именно в этой валюте.

«Впрочем, если доллар будет расти неконтролируемо, эта привязка к доллару на «вторичке» закончится и цены также будут отражаться в национальной валюте. В противном случае стоимость приобретения жилья на вторичном рынке станет необоснованно высокой по сравнению с «первичкой» и его просто перестанут покупать», - считает Оборский.

Мобильная связь

Украинские операторы мобильной связи уверяют, что колебание курса иностранных валют не приведет к росту тарифов.

«Незначительные колебания курса иностранных валют, безусловно, могут отразиться на росте затрат операторов, но вряд ли в краткосрочной перспективе приведут к увеличению тарифов для конечного пользователя на внутреннем рынке», - отмечает директор по регуляторно-правовому обеспечению «Киевстара» Андрей Осадчук.

Такого же мнения придерживаются в компании «Астелит» (ТМ life:)): «Валютные риски предусмотрены в годовом операционном плане компании и фактически никогда не отражаются на абонентах».

Но операторы при этом подчеркивают, что риск роста тарифов возможен только на услуги, в себестоимости которых есть валютная составляющая, то есть, на услуги роуминга и международные звонки.

По мнению участников рынка телекоммуникаций, большее влияние на возможный рост розничных цен на услуги мобильной связи может оказать увеличение фискальной нагрузки на участников рынка со стороны государства.

Рынок фармакологии

Фармацевтический рынок Украины сейчас осваивает новые правила оборота медпрепаратов, что уже отразилось на потребителе. Этому сегменту экономики еще предстоит освоить гибкий курс. По утверждению дистрибьюторов лекарственных средств, цены на медпрепараты напрямую зависят от курса национальной валюты и будут подниматься пропорционально падению гривни.

«Цены поднимутся пропорционально падению гривни. Возможно, какую-то часть роста компенсируют иностранные производители, чтобы сохранить доступность препаратов для украинского пациента. Стремительный рост цен возможен в случае неконтролируемого обвала гривни, чего, мы надеемся, не произойдет», - отмечает Денис Шевченко, исполнительный директор фармацевтической ассоциации «ФармУкраина», в которую входят пять украинских компаний: «Альба Украина», «БаДМ», «Биокон», «Оптима Фарм», «Фра-М».

Между тем, цены могут вырасти не только на импортные лекарства, но и на препараты украинского производства. «Рост цен возможен не только потому, что треть рынка в упаковках составляют импортные лекарства, отечественное производство также целиком зависит от импортного сырья, приобретаемого за валюту», - подчеркивает Шевченко.

При этом, по его мнению, отечественные лекарственные средства могут подорожать несколько позже, чем импортные, за счет имеющихся запасов сырья, закупленных по старым ценам. Их может хватить примерно на полгода. А реальные проблемы могут возникнуть только в том случае, если курс начнет сильно скакать, и тогда в его прогнозных показателях придется учитывать индикатор рисков. Но здесь НБУ может на всех рынках критического импорта смягчить ситуацию, продав операторам валюту по льготному курсу.

«В любом случае, при совместной работе государства и рынка мы сможем своевременно реагировать на экономические вызовы. Поводов для паники нет, поэтому людям не нужно бежать в аптеку и скупать все подряд, создавая непрогнозируемый ажиотажный спрос и разогревая рынок», - подчеркнул Шевченко.

Туризм

Еще один немаловажный вопрос - что нового привнесут гибкий курс и ограничения Нацбанка для туристического бизнеса. То есть, как финансовые нововведения отразятся на отдыхе украинцев?

Уже стоимость путевок за границу для украинских туристов выросла пропорционально девальвации гривни.

«Что касается зарубежных туров, то связь между повышением курса доллара и стоимостью путевок самая прямая. Дело в том, что туроператоры покупают туры за границу либо в евро, либо в долларах. А украинцы в любом случае оплачивают путевки в гривне. Поэтому если месяц назад турист хотел приобрести путевку, стоимость которой была 1 тыс. долл., он должен был заплатить 8,3 тыс. грн. После роста курса, к примеру, до 8,8 грн/долл., за эту же путевку придется заплатить 8,8 тыс. грн», - поясняет руководитель пресс-службы Ассоциации лидеров турбизнеса Украины (АЛТУ) Юлия Олейник.

По ее словам, каких-либо дополнительных платежей и повышения стоимости туров за рубеж со стороны туроператоров нет: «Цена путевок в валюте не изменилась, однако в гривне из-за девальвации приходится платить больше».

Сыграли свою роль на состоятельности туристического рынка и новые правила операций с валютой. «По новым правилам, туроператор должен покупать валюту для расчетов с партнерами нерезидентами на межбанке, где курс выше, чем в обменных пунктах. К чему это приводит: туристы приходят в турагентство, ориентируясь на стоимость нашего тура, которая указана в гривне, переводя по курсу доллара в обменнике. На сайте указан курс, по которому мы пересчитываем стоимость туристического продукта, к примеру, на сегодня курс - USD/UAH 9.00, а в пункте обмена - 8.60-8.70. Конечно же, разница есть и многие отказываются платить именно эту сумму. В результате, турагентство вынуждено «со своего кармана» доплачивать нам, как туроператору, эту разницу», - поясняет ситуацию Дмитрий Сероухов, исполнительный директор туроператора Join UP!.

Если турист принес в агентство доллары, то это тоже никоим образом не решает проблемы, ведь агентство обязано принимать платежи только в гривне и осуществлять платежи тоже в национальной валюте. Туристические агентства на этой разнице курса сейчас теряют.

Усложняет ситуацию и процедура перечисления денег. Раньше турагентства могли производить оплату по турам через терминалы мгновенного подтверждения, и платеж приходил в течение нескольких минут. «Сейчас ситуация следующая: если деньги с расчетного счета отправлены сегодня, то на счет туроператора они зачислены будут только завтра, а пользоваться ими станет возможным только на следующий, после зачисления денег, день. Таким образом, страдает продажа горящих туров, когда вылеты запланированы на следующий день и т.д.», - подчеркивает Сероухов.

И что интересно в сложившейся ситуации: от новшеств НБУ пострадал именно средний сегмент потребителей. По словам директора по туризму туроператора «Пан Укрейн» Ольги Юденко, с начала роста курса доллара и евро продажи более дешевых туров за рубеж снизились минимум на 20% по сравнению с прошлым годом. Украинцы стали более экономными, но спрос на путевки более дорогого класса остается стабильным. «Поездку на Мальдивы пока никто не отменял», - констатировала Юденко.

Итого – украинцам теперь придется привыкать к скачкам курса: в дни повышенного спроса он будет завышаться, в другие – понижаться. Кстати, многие эксперты и международные финансовые институты считают оптимистическим уровень курса 8-5-8,8 грн/долл. В любом случае импортеры вынуждены будут освоить новый принцип расчетов для закупки товаров, закладывая для страховки валютные риски в цену. Вопрос только в том, насколько это будет возможно с учетом низкой покупательной способности населения.

Нана Черная (УНИАН)