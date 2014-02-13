Единый налог на финансовые транзакции может быть введен только в ряде стран еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не против идеи введения единого минимального налога на финансовые транзакции (FTT) только в ряде стран еврозоны, сообщил член правления ЕЦБ Бенуа Кюри, выступая перед депутатами Европарламента (ЕП).

Внедрить систему налогообложения финансовых сделок на уровне ЕС Еврокомиссии не удалось, законопроект не был согласован всеми странами союза. Поэтому теперь рассматривается возможность создания единого налога лишь группой стран. Первоначально это были: Австрия, Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Греция, Португалия, Словакия, Словения и Испания - все члены еврозоны. ЕК предложила законопроект по FTT в этих странах, дискуссии продолжаются, передает РИА "Новости".

"Налог должен быть создан так, чтобы не затруднять проведение монетарной политики, включающий рынок РЕПО. У нас есть технические дискуссии, но мы не против концепции FTT", - сказал Кюри.

Напомним, глава Банка Франции Кристиан Нуайе в октябре прошлого года сказал, что FTT несет в себе огромный риск для стран, желающих его внедрить, способный угрожать финансовой стабильности. В интервью газете Financial Times он отмечал, что предложения ЕК должны быть полностью пересмотрены. По его мнению, основным опасением центральных банков (Нуайе входит в совет управляющих ЕЦБ) является риск пересыхания рынка РЕПО, что повредит проведению монетарной политики регулятора.

Законопроект ЕК предполагал ставку в 0,1% по операциям с акциями и бондами и 0,01% на торговлю деривативами. Еврокомиссия хотела, чтобы сделка подлежала налогообложению, если хотя бы один ее участник основан в стране, использующий FTT, независимо от того, где произошла транзакция. Облагать сборами планировалось и сделки, проведенные на территории страны, применяющей FTT, если эмитенты или участники транзакции не основаны в ней.