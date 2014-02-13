Доллар на закрытии межбанка вырос до 8,81 грн

В четверг, 13 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,7800/8,8100 грн/долл. с 8,7700/8,7800 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 12,0030/12,0480 грн/евро с 11,9910/12,0085 грн/евро на 12:00.

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3585/1,3685.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,2506/0,2512 грн/рубль с 0,2505/0,2512 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,1690 (+0,3645).

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,7200/8,7800 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 11,8355/11,9210 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2500/0,2507 грн/рубль.