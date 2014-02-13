Миндоходов создаст единую базу таможенной стоимости товаров

Министерство доходов и сборов Украины намерено создать единую базу таможенной стоимости товаров, которая бы использовалась для целей трансфертного ценообразования (ТЦО) и для процедуры постаудит-контроля, заявил глава министерства Александр Клименко.

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“Сегодня у таможенной службы есть база данных о таможенной стоимости товаров. Но мы видим, что бизнес высказывает свое недовольство относительно адекватности этих баз данных, относительно формирования цен. Мы за привлечение экспертов, специалистов из различных отраслей, для того чтобы провести анализ и создать одну базу данных, которая будет использоваться для целей ТЦО и постаудит-контроля”, - заявил Клименко.

Он подчеркнул, что будут привлекаться эксперты, представители профильных ассоциаций для инвентаризации действующей базы и разработки новой системы.

Министр также сообщил, Миндоходов надеется на законодательное утверждение системы постаудита уже в первом полугодии 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов в четверг, 13 февраля, предложило представителям бизнеса обсудить модель проведения операций таможенного постаудита, предполагающую сокращение времени прохождения грузов через границу и общения бизнесменов с сотрудниками таможенных служб, но с возможностью последующего контроля и усилением ответственности в случае выявления нарушений таможенного законодательства.

Представители бизнеса восприняли предложение Миндоходов с осторожностью, но резкой критики не высказывали.

По данным министерства, постаудит позволит ускорить и упростить оформление товаров на таможне, сделает систему прозрачной и общедоступной, усилит ответственность путем увеличения штрафных санкций и позволит декоррумпировать систему.

В частности, Миндоходов предлагает контролировать таможенную стоимость при оформлении предварительной декларации, наладить электронный обмен данными с субъектами внешнеэкономической деятельности, предоставить налогоплательщикам возможность знакомиться с информацией о ценах на товары, которой располагает министерство.