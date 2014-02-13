ВЕТЭК заявляет, что проблемы Брокбизнесбанка носят временный характер

17:32, 13 февраля 2014
Финансы
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Инвестор банка официально заявляет о готовности предпринять все шаги для стабилизации работы финансового учреждения.

БрокБизнесБанк поддержит стратегический инвестор, фото life.zp.ua

Группа компаний ВЕТЭК,  являющаяся стратегическим инвестором Брокбизнесбанка  с 40%-м пакетом акций, официально заявляет о готовности предпринять все необходимые шаги для стабилизации работы финансового учреждения. Об этом сообщает пресс-служба группы. 

"ВЕТЭК  обеспокоена искусственно подогреваемыми слухами относительно текущего состояния финучреждения. Сложности, которые возникли у ряда клиентов Брокбизнесбанка,  носят исключительно временный характер и связаны с техническими работами по реконфигурации платежной системы банка, которые находятся на завершающей стадии", - заявляют в компании.

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С целью поддержки банка,  ВЕТЭК приняла решение перевести на обслуживание в Брокбизнесбанк все свои дочерние компании. Кроме того, с целью обеспечения дальнейшей стабильной работы  финучреждения, Группа готова привлекать значительные финансовые ресурсы с внутреннего и внешнего рынков.

Группа компаний ВЕТЭК, как акционер Брокбизнесбанка, просит граждан взвешенно подходить к оценке ситуации, а средства массовой информации – воздержаться от публикации непроверенных данных о финансовом состоянии банка.

«Мы обращаемся ко всем клиентам Брокбизнесбанка с просьбой не поддаваться на провокации.  Акционеры  и регулятор рынка  не позволят ситуации выйти из-под контроля. С понедельника все платежи будут четко выполняться без задержек.  Это та ситуация, в которой мы можем совместным пониманием, спокойным поведением, отсутствием паники вывести эту лодку на тихую спокойную воду» - сказал член наблюдательного совета ВЕТЭК Борис Тимонькин.

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