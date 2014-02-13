Нацбанк выделил Брокбизнесбанку рефинансирование 1 млрд гривень

Об этом журналистам сообщил заместитель председателя наблюдательного совета компании «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) Борис Тимонькин, пишет "Форбс-Украина".

«Поддерживают (Брокбизнесбанк) и акционеры и НБУ. Мы купили определенные бумаги и получили под них первый транш рефинансирования на 1 млрд гривень», – сказал он.

По словам Тимонькина, получение данных средств позволит осуществить платежи, которые задерживались банком, а также наполнить все банкоматы.

С НБУ уже достигнута договоренность о рефинансировании на 2 млрд гривень.

Напомним, группа компаний ВЕТЭК (владеет 40% акций банка) заявила о готовности предпринять все необходимые шаги для стабилизации работы финансового учреждения.

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«С целью поддержки банка, ГК ВЕТЭК приняла решение перевести на обслуживание в Брокбизнесбанк все свои дочерние компании. Кроме того, с целью обеспечения дальнейшей стабильной работы финучреждения, Группа готова привлекать значительные финансовые ресурсы с внутреннего и внешнего рынков», – говорится в сообщении пресс-службы группы.

Кроме того, член Набсовета банка Борис Тимонькин сегодня заявил, что банк возобновит полноценную работу с понедельника, 17 февраля.

Брокбизнесбанк основан в 1991 году. В июле 2013 года стало известно, что группа компаний «ВЕТЭК» начала вхождение в акционерный капитал Брокбизнесбанка.

По данным банка, на 1 января 2014 года Александр Буряк владел 9,3961% его акций, Сергей Буряк – 9,3962%. ВЕТЭК контролирует около 40% акций банка.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2013 года Брокбизнесбанк занимал 18-е место по размеру общих активов (17,691 млрд грн) среди 178 украинских банков.