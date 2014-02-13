НБУ перечислил 4 млрд грн для потребностей госбюджета в январе

Национальный банк Украины перечислил 4 млрд грн для финансирования потребностей госбюджета в январе, и в феврале потребность будет в 2 раза больше, сообщил сегодня журналистам старший советник «Альфа-Банка» (Украина), член совета Национального банка Украины Роман Шпек в ходе круглого стола в Киеве.

По словам банкира, нужны пояснения от правительства и Министерства финансов относительно невыполнения госбюджета, поскольку, по его оценкам, за январь доходы госбюджета не выполнены на 6 млрд грн. «Национальный банк уже перечислил за январь 4 млрд для финансирования потребностей бюджета, и, по моей информации, потребность в феврале будет в 2 раза больше», - сказал Шпек.

Также банкир отметил, что именно состояние государственных финансов и глубокий дефицит госбюджета стали главными предпосылками для принятия Нацбанком решений по переходу к гибкому курсу на валютном рынке.

По оценкам Шпека, «глубина» бюджетного дефицита, без учета дебиторской задолженности, в этом году составит порядка 130 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по информации Госказначейства, в январе 2014 года в общий и специальный фонды госбюджета поступило 25,3 млрд грн, что на 9,05% или на 2,1 млрд грн превышает показатель января 2013 года.

Дефицит госбюджета Украины по итогам января-декабря 2013 года составил 64,708 млрд грн, что на 21,2% больше дефицита по итогам 2012 года в размере 53,387 млрд грн.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает доходы госбюджета на 2014 год на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.

Читайте такжеМинфин привлек в госбюджет 1,655 млрд грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе