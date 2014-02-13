Миндоходов усилит борьбу с конвертационными центрами

Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко поручил сотрудникам следственных и оперативных подразделений министерства в усиленном режиме контролировать мероприятия по ликвидации конвертационных центров, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

“В текущем году перед нами появляются новые вызовы и угрозы. Этому способствует ситуация на валютном рынке и переход к плавающему курсообразованию. Именно поэтому необходимо усилить контроль за валютными операциями, создать эффективный механизм противодействия незаконным схемам вывода валюты за пределы Украины", - сказал Клименко.

По словам министра, на сегодняшний день постоянно появляются новые, более сложные схемы финансовых преступлений, поэтому нужно не просто разрушать их, но и применять комплекс мер по их предупреждению. В министерстве считают, что борьба с финансовыми преступления может быть усилена за счет постоянной аналитики и применения IТ-технологий.

Клименко поручил активизировать работу по выявлению правонарушений в сфере государственных закупок. Кроме того, по его словам, необходимо проработать дополнительные возможности в сфере противодействия хищению средств из бюджета, а также легализации преступных доходов.

Также министр поручил оперативным и следственным подразделениям усилить борьбу с контрабандой. В частности, сотрудники должны ликвидировать действующие схемы уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей при перемещении товаров через границу.

Клименко считает необходимым продолжать работу в направлении построения системы нулевой терпимости в отношении коррупции в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Кабинет министров утвердил пятилетнюю стратегию развития Министерства доходов и сборов Украины, содержащую восемь направлений деятельности министерства с указанием конкретных целей и сроков их достижения. В частности, в ближайшие пять лет работа Миндоходов будет направлена на усовершенствование налоговых и таможенных сервисов, развитие партнерских отношений с гражданами и бизнесом, активизацию международной торговли за счет оптимизации таможенного регулирования, борьбу с коррупцией и теневым сектором экономики, а также на внедрение современных IT-решений.

В 2013 году налоговая милиция Киева выявила 16 конвертационных центров, в 2012 году - 15.