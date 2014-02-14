Банкиры считают, что доллар может вырасти до 9 грн

Американская валюта в четверг подорожала на безналичном рынке еще на 5 копеек — до 8,81 грн/$. Значительного спроса на бакс не наблюдалось, просто банки раскачивали курс накануне активизации торгов, которые ожидаются в пятницу. 14 февраля импортеры впервые на этой неделе (после вступления в силу новых ограничений Нацбанка) смогут покупать доллар на межбанке, а продавать его им хотят как можно дороже. Недешево из-за этого он обойдется и населению, пишут Вести.

«В пятницу в обменных пунктах курс составит 8,8–8,95 грн/$», — сообщил «Вестям» главный экономист казначейства «Банка Нацкредит» Владимир Фенюк. Единственное утешение — валюты должно хватить на всех. Финансисты существенно нарастили поставки в страну иностранной наличности.

«За январь завезли около $80 млн. А сейчас поставки постепенно растут на фоне повышенного спроса со стороны населения. На прошлой неделе, например, завозили по $10 млн в день», — рассказал заместитель председателя правления банка «Финансы и Кредит» Игорь Львов.

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Более всего финансисты опасаются безналичных торгов в пятницу, во время которых должен заметно вырасти спрос на доллар. Неофициально банкиры называют даже прогноз в 9 грн/$, но все зависит от Нацбанка. Банкиры уверены, что если он или Ощадбанк выйдут в пятницу с продажами доллара на межбанк, то курс устоит на 8,78–8,8 грн/$.

Чиновники на этот счет не переживают и призывают сохранять спокойствие. «Мы видели реестр заявок на покупку валюты на 14 февраля, в нем нет ничего катастрофического», — заверила директор гендепартамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова. И тут же отметила, что курсовые колебания в рамках 1–2% (8–16 копеек) в центробанке допускают и считают нормальным явлением.

Очень понравилась такая позиция Нацбанка кабминовцам, которые вчера заговорили о возобновлении кредитных переговоров с МВФ. «Гибкое курсообразование всегда было одним из вопросов, которые МВФ обсуждал с Украиной, полагая необходимым делать шаги в этом направлении. Поэтому действия Нацбанка — позитивный шаг в направлении возобновления переговоров», — заявил в четверг первый заместитель главы Минэкономразвития и торговли Анатолий Максюта.