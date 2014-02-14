ВВП Германии вырос на 1,3%

09:15, 14 февраля 2014
Финансы
0

Данные совпали с ожиданиями аналитиков.

В квартальном исчислении ВВП Германии вырос на 0,4%

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам четвертого квартала вырос, согласно предварительной оценке, на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные национального статистического бюро, передает Прайм.

В квартальном исчислении экономика Германии в октябре-декабре увеличилась на 0,4%.

Читайте такжеЦБ Германии предложил ввести спецналог в странах еврозоны, обратившихся за помощью к ЕС

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что экономика страны вырастет на 1,3% в годовом исчислении и на 0,3% - в квартальном.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter