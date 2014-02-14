ВВП Германии вырос на 1,3%
09:15, 14 февраля 2014Финансы
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Данные совпали с ожиданиями аналитиков.
В квартальном исчислении ВВП Германии вырос на 0,4%
ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам четвертого квартала вырос, согласно предварительной оценке, на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные национального статистического бюро, передает Прайм.
В квартальном исчислении экономика Германии в октябре-декабре увеличилась на 0,4%.
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Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что экономика страны вырастет на 1,3% в годовом исчислении и на 0,3% - в квартальном.
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