ВВП Германии вырос на 1,3%

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам четвертого квартала вырос, согласно предварительной оценке, на 1,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные национального статистического бюро, передает Прайм.

В квартальном исчислении экономика Германии в октябре-декабре увеличилась на 0,4%.

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Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что экономика страны вырастет на 1,3% в годовом исчислении и на 0,3% - в квартальном.