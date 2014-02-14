Доллар на открытии межбанка продолжил рост - до 8,85 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,7900/8,8500, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – до 12,0530/12,1370.

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Цены на российскую валюту снизились до 0,2485/0,2502.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3708/10 (в четверг - 1,3625/27).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,7800/8,8100 грн/долл. с 8,7700/8,7800 грн/долл. на 12:00.

Нацбанк в четверг на рынок не выходил.