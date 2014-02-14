Всемирный банк значительно увеличит объемы кредитования

Всемирный банк рассчитывает увеличить объемы кредитования на 50 процентов за 10 лет благодаря сокращению расходов, смягчению ограничений на размер кредитования и взиманию с богатых наций более высокой платы за некоторые услуги, сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ситуацией.

Совет директоров банка на этой неделе утвердил план повышения кредитования на $100 миллиардов, а его детали, вероятно, будут проработаны перед заседаниями Всемирного банка и Международного валютного фонда в апреле, сообщили источники.

Нынешний кредитный портфель банка составляет около $200 миллиардов.

Всемирный банк, институт, созданный для борьбы с бедностью, проходит первую серьезную стратегическую перестройку с 1996 года с тем, чтобы стать более эффективным и приспособленным к нуждам различных стран.

Согласно новой стратегии, банк будет искать способы расширить свой кредитный портфель, чтобы быть конкурентоспособным на рынке фондов развития.

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Страны со средним уровнем доходов, включая пять крупнейших заемщиков Всемирного банка - Китай, Бразилию, Турцию, Индию и Индонезию - могут, по мере роста, в большей степени полагаться на частное финансирование и двусторонние кредиты.

Однако банк ставит на то, что эти страны, в которых еще много бедных, захотят иметь доступ к его знаниям и опыту в таких областях, как окружающая среда и инфраструктура. Кроме того, банк предлагает более низкие ставки, чем частный сектор.

Расширение кредитования может произойти за счет Международного банка реконструкции и развития, отделения Всемирного банка, которое занимается сокращением бедности в странах со средними доходами, сказали два источника.

МБРР получает взносы от всех 187 стран-членов. Но Всемирный банк надеется финансировать свой кредитный портфель самостоятельно, в том числе с помощью снижения отношения объема кредитов к капиталу.