Доллар к 12:00 понизился до 8,8 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,7900/8,8500, к 12:00 цены понизились 8,7700/8,8000, сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Рублевый рынок открылся котировками 0,2485/0,2502, к 12:00 цены поднялись 0,2506/16. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 35.1090 (-0.0535).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3708/10, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,0530/12,1370, к 12:00 цены ушли вниз 12,0060/12,0510.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,7900/8,8500.