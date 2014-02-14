Курс евро в России обновил исторический максимум

При этом стоимость бивалютной корзины увеличилась на 31 копейку до 41,24 рубля, также обновив исторический максимум на 6 копеек, пишет ИТАР-ТАСС.

Предыдущее обновление исторических максимумов по курсам евро и бивалютной корзины произошло в конце января, когда стоимость рубля снизилась до минимумов за всю историю, побив рекордные значения февраля 2009 года по курсам евро и бивалютной корзины. Тогда Банк России существенно увеличил объем валютных интервенций со среднего значения в 200 млн долларов в день до 1,6-1,8 млрд долларов 30-31 января.

Средневзвешенный курс доллара к российскому рублю расчетами "завтра" на торгах единой торговой сессии ММВБ на 11:30 мск вырос на 39,5 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени на предыдущих торгах, и составил 35,2559 руб.

Курс рубля 14 февраля продолжает резко снижаться по отношению к доллару и евро. По состоянию на 10.05 мск пятницы курс доллар вырос на 6 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и составил 35,20 руб. Евро укрепился к рублю на 16 коп., таким образом, курс европейской валюты составил 48,16 руб.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из €0,45 и $0,55, увеличилась на 10 коп. и составила 41,03 руб.

Накануне, 13 февраля, Банк России сдвинул вверх на 5 коп. границы плавающего валютного коридора бивалютной корзины (состоит из $0,55 и €0,45), следует из материалов регулятора. Таким образом, на текущий момент границы валютного коридора корзины определены в интервале 34,6-41,6 руб.

Накануне аналитики опрошенные ИТАР-ТАСС сказали, что связывают стремительное падение рубля к бивалютной корзине в ходе торгов на Московской бирже 13 февраля со спекулятивной атакой и что это падение не имеет под собой фундаментальных оснований.

В начале февраля рубль немного укрепился и стабилизировался, а курс бивалютной корзины оставался относительно стабильным, колеблясь в диапазоне 40,15-40,50 рубля. Однако как только присутствие Центробанка снизилось, рубль вновь стал падать к доллару и евро.

"Временное укрепление рубля было обусловлено массированными интервенциями Банка России. Сейчас присутствие Центробанка на валютном рынке сократилось, но продолжающееся ослабление развивающихся рынков никуда не делось", - уверен старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин.

Кроме того, спекулятивная атака на доллар и евро, которая началась 13 февраля и продолжилась сегодня, может быть связана с предстоящим заседанием Банка России 14 февраля, считает аналитик БКС Иван Копейкин. "Возможно, есть какие-то предположения о более мягкой риторике российского Центробанка", - отметил он.

За пять дней, с 27 по 31 января включительно, валютные интервенции ЦБ РФ составили примерно $5,5 млрд. С 6 февраля рубль стабилизировался на уровне 34,6–34,8 рубля за доллар, поэтому интервенции российского ЦБ сократились в девять раз по сравнению с пиковыми значениями в конце января, с $1,8 млрд примерно до $200 млн в день.

"Временное укрепление рубля было обусловлено массированными интервенциями Банка России, сейчас присутствие Центробанка на валютном рынке сократилось, но продолжающееся ослабление развивающихся рынков никуда не делось", — отмечает старший аналитик ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Олег Душин.