Страховые компании будут ежегодно проходить тесты на финансовую устойчивость

Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг обязала страховщиков ежегодно проводить стресс-тестирование для оценки платежеспособности компаний и предоставлять регулятору результаты, сообщила пресс-служба комиссии.

Данная норма предусмотрена распоряжением "Об утверждении требований относительно регулярного проведения стресс-тестирования страховщиками и раскрытия информации о ключевых рисках и результатах проведенных стресс-тестов", принятым Нацкомфинуслуг 13 февраля.

Согласно сообщению, стресс-тестирование позволит определить, сможет ли страховщик сохранять платежеспособность, если будут возникать серьезные потрясения на финансовом рынке.

«Страховщик самостоятельно должен оценить, хватит ли его капитала, чтобы без проблем выполнять взятые на себя обязательства перед страхователями, если, например, значительно снизятся цены на ценные бумаги или на недвижимость, или если существенно изменится обменный курс иностранных валют по отношению к гривне», - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что страховщик должен обязательно проверять, сможет ли он выдержать убытки, если увеличится смертность или заболеваемость населения и это приведет к большим страховым выплат, чем страховщик рассчитывал при определении страховых тарифов.

«Стресс-тесты, которые утвердила Нацкомфинуслуг, учитывают последние наработки Европейского комитета по надзору за страхованием и пенсионным обеспечением. Важность проведения таких мероприятий, как стресс-тестирование, признана ведущими странами мира», - отмечает комиссия.

Нацкомфинуслуг на основании результатов проведенных страховщиками стресс-тестов будет проводить анализ устойчивости страхового рынка к внешним потрясениям.

Как сообщал УНИАН, активы страховых компаний за январь-сентябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 25,7% - до 65,806 млрд грн, сформированные резервы - на 19,5% - до 13,859 млрд грн.

Объем уставных капиталов страховых компаний за январь-сентябрь 2013 года по сравнению с январем-сентябрем 2012 года выросли на 1,3% - до 15,1 млрд грн.