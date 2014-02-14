Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину за год сократился вдвое

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, на 1 января 2014 года объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал нерезидентов), внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 58,157 млрд долл. В том числе в четвертом квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом чистый приток инвестиций составил 1,592 млрд долл., а количество стран-инвесторов снизилось на 2 страны — до 136.

На конец года основными инвесторами Украины остаются такие страны, как Кипр – 19,036 млрд долл. (рост на 1,73% в четвертом квартале), Германия – 6,292 млрд долл. (1,57%), Нидерланды – 5,562 млрд долл. (1,05%), Российская Федерация – 4,287 млрд долл. (11,58%), Австрия – 3,258 млрд долл. (1,31%), Великобритания – 2,714 млрд долл. (снижение на 0,37%), Британские Виргинские Острова – 2,494 млрд долл. (рост на 1,71%), Франция – 1,826 млрд долл. (снижение на 0,92%), Швейцария – 1,325 млрд долл. (рост на 3,68%), Италия — 1,268 млрд долл. (0,71%). На эти страны приходится почти 83% общего объема прямых инвестиций.

По данным Госстата, общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 18,013 млрд долл. или 31% общего их объема, в учреждения финансовой и страховой деятельности — 15,349 млрд долл. или 26,4%, на предприятия торговли и ремонта автотранспорта — 7,560 млрд долл. или 13,0%, в рынок недвижимости — 4,371 млрд долл. или 7,5%, в научную и техническую деятельность — 3,448 млрд долл. или 5,9%.

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Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 января 2014 года составила 10,155 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику страны, включая акционерный капитал и долговые инструменты, на 1 января 2014 года составил 68,312 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 января 2014 года составил 6,575 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС – 6,061 млрд долл. или 92,2% общего их объема, в страны СНГ - 412,5 млн долл. или 6,3%), в другие страны мира - 102,1 млн долл. или 1,5%.

Прямые инвестиции из Украины поступали в 46 стран мира, преимущественная доля - Кипр (88,5%).

Общий объем прямых инвестиций Украины в страны мира, включая акционерный капитал и долговые инструменты, остается на уровне 6,772 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году иностранные инвесторы вложили в экономику Украины 6,013 млрд долл. прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год в 6,480 млрд долл.

По оценкам экспертов, стабилизация украинского рынка возможна только при восстановлении притока внешних займов и инвестиций в Украину, что маловероятно при нынешних политических условиях.