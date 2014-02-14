Microsoft продал 200 млн лицензий на Windows 8

Американская корпорация Microsoft с начала запуска 15 месяцев назад продала 200 млн лицензий на операционную систему Windows 8, сообщает Reuters со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента по вопросам маркетинга Тами Реллера.

Согласно сообщению, продажи Windows 8 отстают от продаж предыдущей версии операционной системы Windows 7 - за первые 12 месяцев продаж прежняя ОС преодолела рубеж 240 млн лицензий. Сейчас в мире продано более 450 млн лицензий на Windows 7.

По словам Тами Реллера, относительно медленные продажи Windows 8 и её последней обновленной версии Windows 8.1 возникли в связи с устойчивым снижением продаж персональных компьютеров последние 2 года, в то время как рост продаж смартфонов и планшетов значительно ускорился.

Так, по данным статистики NetMarketShare, только около 11% пользователей ПК по всему миру используют Windows 8 или 8.1. При этом 48% пользователей работают на Windows 7 и 29% по-прежнему используют Windows XP, которая была разработана более 10 лет назад.

Как сообщал УНИАН, Microsoft запустил свою обновленную операционную систему Windows 8.1 в октябре прошлого года.

Справка УНИАН. Microsoft – одна из крупнейших ИТ-компаний по производству программного обеспечения для различного рода вычислительной техники. Штаб-квартира компании находится в городе Редмонд штат Вашигтон США. Штат сотрудников корпорации составляет порядка 90 тысяч человек.

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