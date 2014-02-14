Арбузов заверяет, что Украина все еще интересна для иностранных инвесторов

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

«Известно, что инвесторы любят политическую определенность. Однако, как показала жизнь, иностранный бизнес не испугался рисков, связанных с политической ситуацией в Украине. Инвесторы не только продолжают работать с нашей страной, но и наращивают объемы инвестиций», - сказал он.

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Среди последних примеров Арбузов упомянул недавно анонсированное чешской компанией Škoda Transportation желание открыть производство электровозов в Запорожье.

Также и.о.премьер-министра отметил намерение китайской компании Lishen Battery создать в Днепропетровске производство по выпуску литий-ионных батарей, аккумуляторов и сборке электромобилей.

Кроме того глава правительства обратил внимание на активное сотрудничество с Украиной ведущих мировых институций и государств.

В частности, оценивая результаты прошлогодних украино-китайских договоренностей, он сказал, что благодаря им в Украину из Поднебесной представиться возможность привлечь несколько десятков миллиардов долларов.

Также Арбузов отметил, что благодаря декабрьским договоренностям президентов Виктора Януковича и Владимира Путина о реализации пакета совместных инвестиционно-производственных проектов между Украиной и РФ, уже в 2014 году поступят первые инвестиции из России.