Дефицит внешней торговли товарами снизился почти на 14%

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2013 году составил 13,652 млрд долл., что на 13,85% меньше дефицита 2012 года, который составлял 15,848 млрд долл., сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в 2013 году по сравнению с 2012 годом экспорт товаров из Украины снизился на 8% - до 63,312 млрд долл., импорт - на 9,1%, до 76,964 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-ноябре 2013 года составил 0,82 (в 2012 году – 0,81).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 229 стран мира.

По данным Госстата, в 2013 году дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией составил 8,169 млрд долл.

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По итогам 2013 года по сравнению с прошлым годом импорт природного газа снизился на 17,7% - до 11,538 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 49%, до 630,280 млн долл., импорт каменного угля - на 25,2%, до 1,973 млрд долл.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом Украина сократила экспорт черных металлов на 6,7% - до 14,319 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 8,7%, до 14,319 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в 2013 году против 2012 года снизился на 5,4% - до 12,470 млрд долл., экспорт – на 0,7%, до 6,975 млрд долл.

Украина в январе-ноябре 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 43,9% - до 3,344 млрд долл., импорт - на 26,8%, до 5,901 млрд долл.

Экспорт зерновых в 2013 году против 2012 года снизился на 19% - до 6,371 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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