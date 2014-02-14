Профицит внешней торговли услугами сократился до 6,860 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, в 2013 году по сравнению с 2012 годом экспорт услуг вырос на 6,7% - до 14,509 млрд долл., импорт услуг - на 13,6%, до 7,649 млрд долл. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 223 стран мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта традиционно составили транспортные услуги (56,1%), услуги по переработке материальных ресурсов (11,9%), а также деловые услуги (11,8%) и услуги в сфере телекоммуникаций, компьютерные и информационные услуги (10%).

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Рост объемов экспорта услуг в январе-сентябре 2013 года зафиксирован в сфере услуг по переработке материальных ресурсов - на 1,109 млрд долл., услуг в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг - на 316,9 млн долл., услуг, связанных с финансовой деятельностью, - на 102,6 млн долл., деловых услуг - на 34,3 млн долл., роялти и других услуг, связанных с использованием интеллектуальной собственности, - на 32,9 млн долл.

В то же время, зафиксировано снижение объемов экспорта транспортных услуг на 386 млн долл. (за счет уменьшения экспорта услуг воздушного транспорта, морского, железнодорожного транспорта, других вспомогательных и дополнительных транспортных услуг), услуг по ремонту и техническому обслуживанию, не отнесенных к другим категориям услуг, - на 245,9 млн долл., услуг по страхованию - на 28,2 млн долл., услуг частным лицам, культурных и рекреационных услуг - на 26 млн долл., и услуг, связанных с путешествиями, - на 17,6 млн долл.

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Доля экспорта услуг странам Европейского Союза увеличилась относительно 2012 года и составила 29% от общего объема экспорта, странам СНГ - уменьшилась и составила 41,3%.

Наибольшую долю в импорте услуг по итогам 2013 года составили транспортные услуги - 21,6%, деловые услуги - 18,3%, услуги, связанные с финансовой деятельностью, - 13,1%, роялти и другие услуги, связанные с использованием интеллектуальной собственности, - 10,4%, государственные и правительственные услуги - 10,2%, услуги, связанные с путешествиями, - 9,8%.

Рост объемов импорта услуг зафиксирован за счет роста объемов полученных услуг роялти и других услуг, связанных с использованием интеллектуальной собственности, - на 376,6 млн долл., деловых услуг - на 242,4 млн долл., услуг в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг - на 218,4 млн долл., услуг, связанных с путешествиями, - на 179,2 млн долл., государственных и правительственных услуг - на 178,3 млн долл.

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли услугами в Украине за 2012 год снизился на 9,7% по сравнению с 2011 годом – до 6,821 млрд долл. В 2012 году экспорт услуг составил 13,528 млрд долл., или 98,1% по отношению к 2011 году, объем импорта составил 6,706 млрд долл. и вырос на 7,6%.