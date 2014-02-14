Столичные предприниматели подали более 1 млн налоговых отчетов

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Миндоходов в Киеве.

«На сегодняшний день почти 241 тыс. налогоплательщиков подали в столичные органы Министерства доходов и сборов Украины 1 млн 111 тыс. отчетов, четверть которых - это отчеты по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, единому социальному взносу и отчетность по единому налогу», - говорится в сообщении.

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При этом, по данным ведомства, в электронном виде с начала года было отправлено 60,1 тыс. отчетов по НДС, почти 113 тыс. - по единому взносу на общеобязательное государственное соцстрахование, 42 тыс. - по единому налогу и 34 тыс. отчетов по налогу на прибыль.

В министерстве подчеркнули, что с каждым месяцев растет количество налогоплательщиков, подающих отчеты через интернет.

Как сообщал УНИАН, главное управление Миндоходов в Киеве ввело продленный режим работы столичных центров обслуживания плательщиков (с 09.00 до 20.00) до 3 марта. Такой режим работы был введен после поручения главы Миндоходов Александра Клименко создать в регионах максимально удобные условия для подачи годовых налоговых деклараций и обеспечить работу центров обслуживания налогоплательщиков в усиленном режиме.