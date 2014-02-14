Гривня понизилась до 8,82 грн/долл.

В пятницу, 14 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,8000/8,8200 грн/долл. с 8,7700/8,8000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 12,0595/12,0905 грн/евро с 12,0060/12,0510 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3675/1,3715.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,2499/0,2509 грн/рубль с 0,2506/0,2516 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 34,9615 (-0,2010).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 13 февраля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,7800/8,8100 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 12,0030/12,0480 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2506/0,2512 грн/рубль.