Российские банки опровергают информацию о намерениях уйти с украинского рынка

Крупнейшие российские банки, представленные на рынке Украины, - «Сбербанк России» и «Проминвестбанк» называют украинский рынок одним из важнейших и опровергают информацию о намерениях его покинуть. Об этом УНИАН сообщили пресс-службы банков, комментируя появившуюся в ряде СМИ информацию о намерениях российских инвесторов ограничить свои вложения в экономику Украины.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине. Для нас это один из важнейших рынков», - приводятся в сообщении «Сбербанка России» слова президента, председателя правления Германа Грефа. По его словам, «Сбербанк России» пришел в Украину не на один день, поэтому для него важны долгосрочные отношения с клиентами и партнерами. «Мы и в дальнейшем будем отслеживать развитие событий на рынке и в случае необходимости предпримем меры для поддержки нашего дочернего банка в Украине. Тем не менее, мы уверены в благополучном будущем страны», - добавил он.

В свою очередь, «Проминвестбанк» назвал высказанные в СМИ предположения о выходе российского капитала с украинского рынка «абсурдными и безосновательными». «Проминвестбанк» при поддержке основного акционера - государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - намерен продолжать свою деятельность на рынке Украины», - говорится в сообщении банка. Также отмечается, что банк не намерен менять свою долгосрочную стратегию, в том числе относительно работы в Украине.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2013 году составил 2,860 млрд долл., что в два раза меньше показателя 2012 года в 6,013 млрд долл. Россия относится к одному из крупнейших инвесторов Украины, на ее долю приходится 4,287 млрд долл., или 7,37% общего объема прямых инвестиций.

Наибольшая доля инвестиций в Украину приходит в промышленность и финансовый сектор, на которые приходится 31% и 26% соответственно.