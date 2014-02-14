Рост ВВП еврозоны превзошел прогнозы

Подъем во многом обусловлен повышением в Германии и Франции и первым за 2 года роста увеличением экономики Италии, показывают данные Статистического управления Евросоюза (Eurostat), пишут "Вести".

Показатели превысили ожидания экономистов (0,2%), опрошенных агентством Bloomberg.

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По сравнению с 2012 г. ВВП вырос на 0,5% при среднем прогнозе в 0,4%. Сокращение за III квартал пересмотрено до 0,3% с 0,4%.

Экономика евроблока начала выходить из рекордно затяжного спада (6 кварталов) во II квартале, тем не менее наблюдаются последствия рецессии: рекордно высокий уровень безработицы, самые низкие за четыре года темпы инфляции.

ВВП всех 28 стран Европейского союза в IV квартале повысился на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1% в годовом исчислении.

Валовой внутренний продукт Германии увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, когда показатель вырос на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики, которая прогнозировала повышение на 0,25%.

В период с октября по декабрь ВВП вырос на 0,3%, свидетельствуют данные национального статистического агентства Insee. Средний прогноз 32 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, составил 0,2%.

Экономика Италии выросла в течение последних трех месяцев 2013 г., что было первым за 2 года квартальным увеличением.

Активное сальдо торгового баланса снизилось с 17 млрд евро за ноябрь до 13,9 млрд евро в декабре. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали уменьшение до 14,5 млрд с ранее объявленных 17,1 млрд евро.

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