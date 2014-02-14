Украинцы уже задекларировали 4 млрд грн доходов за 2013 год

Граждане Украины в рамках кампании декларирования доходов, которая началась 1 января 2014 года, задекларировали 4 млрд грн доходов, полученных в 2013 году. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

“Декларации о доходах, полученных в прошлом году, подали почти 33 тыс. граждан. Общая сумма задекларированных доходов составила 4 млрд грн, из которых в бюджет будет уплачено 52,8 млн грн налога на доходы физических лиц”, - говорится в сообщении.

По данным министерства, с начала кампании по состоянию на 10 февраля 117 человек задекларировали доходы свыше 1 млн грн.

Декларации для получения налоговой скидки подали 7,2 тыс. граждан.

В Миндоходов напомнили, что кампания по декларированию доходов продлится до 1 мая 2014 года. Бланк налоговой декларации размещен на сайте министерства.

Как сообщал УНИАН, объем доходов, полученных гражданами в 2012 году и задекларированных в рамках проведенной декларационной кампании 2013 года, составил 48 млрд грн, что на 11 млрд грн (23%) больше объема доходов, задекларированных годом ранее.

Доходы в размере более 1 млн грн задекларировали 3 тыс. граждан, что на 1 тыс. человек больше, чем в 2011 году. При этом 4 гражданина задекларировали доходы в объеме более 1 млрд грн.

