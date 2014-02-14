Ликвидацию банка «Таврика» продлили на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию банка «Таврика» на год - до 20 марта 2015 года, сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, такое решение фонд принял 13 февраля, руководствуясь действующим законодательством.

Фонд напоминает, что ликвидация банка проводится с 21 марта 2013 года. Всего за период действия временной администрации и ликвидации до 1 февраля текущего года вкладчики банка получили 1,820 млрд грн, или 99,5% суммы, подлежащей выплате из Фонда гарантирования вкладов.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта 2013 года на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.