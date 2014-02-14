Ликвидацию банка «Таврика» продлили на год
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию банка «Таврика» до 20 марта 2015 года
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию банка «Таврика» на год - до 20 марта 2015 года, сообщила УНИАН пресс-служба фонда.
Согласно сообщению, такое решение фонд принял 13 февраля, руководствуясь действующим законодательством.
Фонд напоминает, что ликвидация банка проводится с 21 марта 2013 года. Всего за период действия временной администрации и ликвидации до 1 февраля текущего года вкладчики банка получили 1,820 млрд грн, или 99,5% суммы, подлежащей выплате из Фонда гарантирования вкладов.
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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц принял решение о начале процедуры ликвидации банка «Таврика» с 21 марта 2013 года на основании постановления Национального банка Украины от 20 марта №97 об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.