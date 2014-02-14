Fitch вслед за суверенным понизило рейтинги 13 украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вслед за снижением суверенного рейтинга Украины снизило долгосрочные рейтинги в иностранной валюте 13 украинских банков с уровня «B-» до уровня «CCC», говорится в сообщении агентства.

Согласно сообщению, рейтинговое агентство снизило долгосрочные рейтинги «Укрэксимбанка», «Ощадбанка», «ПриватБанка», «Проминвестбанка», «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», «ВТБ Банка», «ПроКредит Банка», «Правэкс-Банка», «Креди Агриколь Банка», «Альфа-Банка», банка «Пивденный» и «Индустриалбанка».

Агентство снизило долгосрочный рейтинг в национальной валюте с уровня «B» до «B-» с негативным прогнозом «УкрСиббанка», «Укрсоцбанка», «ВТБ Банка», «ПроКредит Банка», «Правэкс-Банка», «Креди Агриколь Банка», «Проминвестбанка» и подтвердило указанный рейтинг на уровне «B-» с негативным прогнозом «Укрэксимбанка», «Ощадбанка», «ПриватБанка» и «Альфа-Банка».

По мнению Fitch, в случае ускорения оттока депозитов в Украине увеличится давление на способность банков обслуживать свои обязательства в национальной валюте.

Fitch также подтвердило рейтинг устойчивости на уровне «ccc» «Проминвестбанка», «Альфа-Банка», «Правэкс-Банка», «ВТБ Банка», «Укрсоцбанка», «УкрСиббанка», снизило с уровня «b-» до «ccc» рейтинг устойчивости «Укрэксимбанка», «Ощадбанка», банка «Пивденный» и «Индустриалбанка», подтвердило на уровне «b-» рейтинг устойчивости «ПриватБанка», «ПроКредит Банка», «Креди Агриколь Банка».

Агентство отмечает, что понижение рейтингов устойчивости государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» с уровня «b-» до «ccc» отражает тесную связь между кредитоспособностью банков и кредитоспособностью Украины.

Понижение рейтингов устойчивости банка «Пивденный» и «Индустриалбанка» отражает ожидания Fitch, что ухудшение ситуации в Украине окажет существенное негативное воздействие на показатели кредитоспособности банков с учетом высоких уровней существующих проблемных активов и значительной подверженности валютным рискам.

Подтверждение рейтингов устойчивости «ПриватБанка», «ПроКредит Банка» и «Креди Агриколь Банка» отражает мнение Fitch, что самостоятельная кредитоспособность этих банков будет более устойчивой в случае дальнейшего ухудшения ситуации в Украине с учетом меньших уровней проблемных активов, чем у большинства банков в секторе, а также хорошей прибыльности.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «ССС» с "B-" и подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с негативным прогнозом.