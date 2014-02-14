Банкиры надеются, что Нацбанк снимет ограничения в ближайшее время

Ограничения Национального банка мешают привычному ходу обслуживания клиентов, и банкиры надеются, что они будут сняты уже в ближайшее время. Такое мнение высказал УНИАН эксперт комитета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Вадим Настоящий.

«Ограничения мешают привычному ходу обслуживания клиентов», - сказал банкир, комментируя постановление Нацбанка №49, предусматривающее ограничения на валютном рынке и по счетам клиентов, действующее с 7 февраля.

По словам Настоящего, данные ограничения практически не коснулись простых граждан. «В то же время, бизнесу пришлось в срочном порядке пересматривать регламенты проведения операций, в особенности связанные с кредитованием. Удлиняются сроки транзакций, происходит удорожание ресурса, нарушаются сроки получения комиссий и вознаграждений банка», - пояснил банкир.

При этом он отметил, что в качестве помощи бизнесу банк согласовывает изменения в платежных календарях клиентов и оптимизирует движение денежных потоков при осуществлении особо важных и крупных операций клиентов.

«Важно, что НБУ подчеркнул: ограничения носят временный характер. Мы понимаем ситуацию и надеемся, что они будут сняты уже в ближайшее время», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля к открытию торгов на межбанке котировки гривни к доллару установились на уровне 9,0/9,4 грн/долл., и таким образом, с начала текущего года стоимость доллара повысилась на 14% и достигла максимального значения с декабря 2008 года.

Национальный банк пытался стабилизировать ситуацию на валютном рынке при помощи интервенций, объем которых в январе составил 1,7 млрд долл., что в 1,8 раза больше по сравнению с интервенциями в декабре 2013 года и в 5,9 раза больше по сравнению с январем 2013 года. В результате золотовалютные резервы Нацбанка в январе сократились на 12,8% - до 17,805 млрд долл.

Нацбанк с 7 февраля перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, а также ввел ряд ограничений по операциям со счетами клиентов по их поручению и на покупку валюты. По информации НБУ, ограничения носят временный и исключительно упреждающий характер, направлены на защиту интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

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По оценкам экспертов, эффективность установленных ограничений носит краткосрочный характер и стабилизация украинского рынка возможна только при восстановлении притока внешних займов или инвестиций в Украину, что маловероятно в нынешних политических условиях.