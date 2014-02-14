Кабмин разработал новый порядок привлечения кредитов под госгарантии

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов.

«Кабинет министров Украины в непростой политической и экономической ситуациинаходит возможности для дальнейшего развития экономики Украины в важнейших направлениях, призванных обеспечить конкурентоспособность украинских товаров и услуг на внешних рынках, создать новые рабочие места в стране и улучшить жизнь простых украинцев», - сказал он.

Для этого, по словам и.о. премьер-министра, правительство разработало Порядок привлечения кредитов под государственные гарантии в 2014 году главными распорядителями бюджетных средств для осуществления капитальных вложений сверх установленных бюджетных назначений.

С.Арбузов заметил, что реализация этого документа позволит министерствам привлекатьпод целевые проекты дешевые кредитные ресурсы.

В частности, он заметил, что процентная ставка по таким заимствованиям не будет превышать учетной ставки Национального банка Украины увеличенной на 3% годовых, но неболее 9,5% годовых.

При этом глава правительства пояснил, что указанные средства будут направлены преимущественно на поддержку приоритетных отраслей экономики, в том числе в рамках программы активизации развития экономики Украины на 2013-2014 годы.

Среди них он выделил энергетический сектор, в частности, программы энергосбережения,агропромышленный комплекс, информационные технологии, науку и образование.

Кроме того, реализация принятого правительственного документа способствует увеличению экспортного потенциала Украины, импортозамещению и поддержке национального товаропроизводителя.