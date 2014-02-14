Набсовет «Брокбизнесбанка» сменил состав правления

Наблюдательный совет «Брокбизнесбанка» сменил состав правления банка, сократив его количество до шести человек, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, правление банка возглавил Александр Дынник, назначенный набсоветом 6 декабря 2013 года, кандидатура которого одобрена Национальным банком 10 февраля. Набсовет установил должность первого заместителя главы правления банка, на которую назначен Сергей Скиба, ранее занимавший пост советника главы правления банка. Также набсовет установил должность члена правления банка, на которую назначен Анвар Рахматуллаев, ранее занимавший должность заместителя главы правления страховой компании «Статус».

В то же время набсовет освободил от занимаемых должностей 7 членов правления банка по соглашению сторон. В частности, Игорь Францкевич уволен с должности первого замглавы правления, Александр Гук - с должности замглавы правления банка. Также уволены Сергей Каменяр, Роман Малой, Леонид Рыбин, Татьяна Сотникова и Сергей Холод, занимавшие должности членов правления. Указанные должности в правлении упразднены.

Информация о кадровых решениях в отношении первого замглавы правления Петра Пекура, замглавы правления Александра Беркуна и члена правления Владимира Щупаковского не сообщается.

Как сообщал УНИАН, на текущей неделе в СМИ появилась информация о задержке платежей по счетам клиентов и проблемах с возвратом депозитов гражданам в «Брокбизнесбанке».

Как заявила директор гендепартамента НБУ Елена Щербакова 13 февраля, Нацбанк проводит встречи с руководством «Брокбизнесбанка», и на сегодняшний день ситуация в этом банке контролируемая. Позже заглавы набсовета группы ВЕТЭК Борис Тимонькин заявил, что Национальный банк принял решение о предоставлении банку рефинансирования на 1 млрд грн. Также группа компаний ВЕТЭК, основной владелец банка, сообщила о намерениях стабилизации работы «Брокбизнесбанка» и переводе на обслуживание в банк всех своих дочерних компаний.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. В 2013 году банк получил 19,620 млн грн убытка против прибыли в 518 тыс. грн годом ранее.

В июле прошлого года группа компаний ВЕТЭК заявила о вхождении в акционерный капитал «Брокбизнесбанка», а в августе прежние мажоритарные акционеры банка - Александр и Сергей Буряки сообщили о продаже большей части своих акций, в результате чего доля каждого из них снизилась до уровня менее 10%.

ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Беларуси, Казахстана, а также стран Центральной Европы. ВЕТЭК консолидирует активы, деятельность которых включает торговлю бензином, нефтепродуктами, сжиженным и природным газом, а также другую производственную, торговую и инвестиционную деятельность.