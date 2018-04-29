«Укртелеком» - с новым капитаном у штурвала

Баринов, возглавив «Укртелеком», наряду с большими ресурсами компании также получил и большую головную боль. В отличие от «Астелита», который за 3 года под его руководством ощутимо вырос, дела у крупнейшего оператора фиксированной связи последние несколько лет идут не так хорошо.

Основной проблемой «Укртелекома» на сегодняшний день остается абонентская база, а точнее её стабильное сокращение. Исходя из отчетности компании за 9 месяцев 2013 года, количество пользователей проводной связи заметно снизилось. За три квартала «Укртелеком» потерял около 5% абонентов местной фиксированной связи, а это – более 385 тысяч телефонных линий. Учитывая, что данный вид услуг приносит компании почти 50% доходов, сокращение абонентской базы отобразилось на её финансовых показателях. Доход оператора за 9 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее упал более чем на 2% - до 4,9 млрд грн, а чистая прибыль сократилась в 3 раза, до 113 млн грн.

Снижение показателей телеком-оператора подтвердили и в НКРСИ. По данным нацрегулятора, за два последних года доля «Укртелекома» на рынке фиксированной связи в денежном выражении сократилась с 82% до 64%.

Баринов отмечает, что борьба с оттоком абонентов будет для него одной из приоритетных задач. «Из первоочередных задач – стабилизация абонентской базы, рост новых подключений и повышение удовлетворенности наших клиентов», - цитирует пресс-служба «Укртелекома» нового главу компании.

На первый взгляд, лучше дела у оператора обстоят с услугой широкополосного доступа к Интернету. За прошлый год «Укртелеком» увеличил количество пользователей фиксированного Интернета на 6%, или на 100 тыс. абонентов. Всё бы ничего, если бы не тот факт, что в начале 2013-го компания заявляла о планах подключить до конца года 300 тыс. новых абонентов.

Эксперты объясняют замедление темпов прироста пользователей интернет-услуг тем, что качество Интернета от «Укртелекома» уже давным-давно не является конкурентным и уступает по скорости подавляющему большинству мелких и средних региональных провайдеров.

Урегулировать эту проблему оператор намерен за счет модернизации и расширения интернет-сетей. Для этого компания в конце прошлого года приняла решение выпустить пятилетние облигации и привлечь 1,4 млрд грн.

Как оператор решит проблемы

По мнению экспертов, одним махом избавиться от всех финансовых проблем «Укртелеком» сможет за счет привлечения инвестиций из Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг, создание которого обсуждается не один год, сейчас соответственный законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

В случае создания такой «копилки для нуждающихся» все операторы должны будут отчислять в нее 3,5% своего валового дохода на развитие интернет-доступа в селах и компенсацию затрат монополиста на предоставление услуг фиксированной связи. Исходя из статистических данных о доходах предприятий связи, из-за нового сбора в Фонд рынок ежегодно будет терять свыше 1,5 млрд грн. При этом такого рода «пожертвования» будут оседать в «Укртелекоме».

Поднятие вопроса о создании Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг вызвало шквал негодования участников рынка.

«Основным реципиентом средств Фонда является «Укртелеком», который вследствие консолидации активов своего нового собственника (СКМ – ред.) становится бесспорным и единственным монополистом на рынке фиксированной телефонной связи в Украине», - отметил начальник отдела корпоративных коммуникаций «Киевстара» Петр Иванов.

«Фактически Фонд будет изымать средства у всей индустрии, чтобы поддерживать жизнь устаревших технологий», - добавил он.

Примечательно, что изначально «Астелит» во главе с Бариновым выступал против создания Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг, однако со временем изменил свое мнение. При этом Баринов заявлял, что Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации должна более четко определить, на что именно будут тратиться собранные деньги. «Единственное, что очень важно, так это то, что надо определить конкретные цели, на которые будут тратиться эти средства и каким образом», - говорил Баринов.

Всю свою трудовую деятельность в роли топ-менеджера на телекоммуникационном рынке Баринов активно выступал против недобросовестной конкуренции и за равные условия для всех участников телеком-рынка. Так, в 2012 году, в период руководства Баринова в «Астелите», компания даже обращалась в Антимонопольный комитет с официальным заявлением о региональном монополизме на голосовую связь со стороны двух операторов – «Киевстара» и «МТС Украина».

В связи с этим вопрос о том, изменится ли отношение Баринова к равноправию операторов телекоммуникационного рынка после перехода на новую должность в «Укртелеком», остается открытым.

Поднять паруса!

На сегодняшний день для того, чтобы залатать дыры в корпусе судна с названием «Укртелеком», его собственники ставят довольно серьезные задачи перед новым председателем компании. Одна из основных - полная трансформация крупнейшего национального оператора с целью повышения его оперативной эффективности.

«Поиск и реализация синергии между бизнесами группы - одна из ключевых задач, стоящих перед «СКМ», которая позволяет обеспечивать эффективность работы не только отдельных бизнесов, но и группы в целом», - отметил председатель наблюдательного совета «Укртелекома» Леонид Нетудыхата.

Опрошенные УНИАН участники телеком-рынка не берутся делать точных прогнозов относительно изменений структуры «Укртелекома», однако можно предположить, что «синергия бизнесов группы «СКМ», скорее всего, будет реализовываться за счет симбиоза «ТриМоба» (Utel) и «Астелита». Первый является единственным владельцем лицензии на 3G в Украине, а второй имеет широкую абонентскую сеть (более 11 млн пользователей), которую можно легко усовершенствовать до технологий третьего поколения.

По мнению экспертов, для выполнения поставленных задач в «Укртелекоме» необходимо проводить кардинальные изменения.

«Изменение структуры компании, пожалуй, - самое важное. Ведь в компании давно ничего не менялось и её структура не соответствует современным требованиям», - подчеркивает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

По прогнозу эксперта, в процессе реорганизации «Укртелекома» в компании последуют сокращения, которые коснутся как рядового персонала, так и топ-менеджмента.

«Очевидно, сокращения неизбежны, в первую очередь, среди технического персонала и, возможно, среди управленческого», - сказал Паращий.

Партнер консалтинговой компании Talent Advisors Роман Бондарь считает, что от подобранного Бариновым персонала будет зависеть дальнейшая судьба оператора.

«Успех Баринова как лидера при решении поставленных задач на 100% зависит от того, насколько сильную команду ему удастся собрать», - отметил он.

«Работая в «Астелите», Александр подтвердил, что способен легко внедряться в сложно организованные системы и менять их изнутри, опираясь на команду. Эту же стратегию, уверен, он будет использовать и в «Укртелекоме», - добавил Бондарь.

Эксперты прогнозируют, что новый руководитель крупнейшего украинского оператора в процессе своей работы будет усиливать такие направления, как маркетинг и обслуживание абонентов, которые «традиционно являются слабыми в «Укртелекоме».

Антон Кулиш (УНИАН)