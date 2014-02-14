Fitch подтвердило национальный рейтинг «ПриватБанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг «ПриватБанка» по национальной шкале на инвестиционном уровне "А-" со стабильным прогнозом, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

По информации Fitch, подтверждение национального рейтинга банка со стабильным прогнозом свидетельствует о том, что кредитоспособность банка не изменилась в результате понижения суверенного рейтинга. “Стабильный” прогноз по рейтингу банка по национальной шкале свидетельствует о том, что агентство не ожидает снижения национального рейтинга.

Также сообщается, что долгосрочные международные рейтинги банка установлены на уровне “ССС”, который соответствует суверенному рейтингу Украины и не может быть выше уровня кредитоспособности страны. Прогноз рейтинга банка, согласно методологии Fitch, также установлен в соответствии с “негативным” прогнозом суверенных рейтингов Украины. Краткосрочный международный рейтинг банка по шкале Fitch установлен на уровне “С” в соответствии с суверенным.

Напомним, что 7 февраля международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня "ССС" с “негативным” прогнозом.

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Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 34,1929% и 33,8554% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,9900% акций).