Баланс недели: погружение в экономический кризис и ожидание нового правительства

Минувшая неделя, в отличие от предыдущей, прошла без особых потрясений. Бизнес и общество анализировали принятые Нацбанком жесткие меры на валютном рынке и с опасением ожидали дальнейшей девальвации гривни. Тем временем, цены на бензин, импортную технику, лекарства и продукты питания поползли вверх. Прогнозируемый экспертами дальнейший обвал нацвалюты может подстегнуть их рост.

Несмотря на видимое затишье, спровоцированное последними ограничениями НБУ, доллар на «спящем» межбанке за минувшую неделю подорожал на 10 копеек, или на 1%. Эксперты высказывают опасения, что «покой» на валютном рынке продлится недолго, стабилизация ситуации возможна только при предоставлении внешних займов и восстановлении притока инвестиций в Украину, что маловероятно при нынешних политических условиях.

«Передышка, которую мы имеем, - короткая. Неделя, может быть, две. Какие-то решения по получению финансовой помощи должны быть приняты уже в ближайшие недели», - отмечает начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банка Аваль» Дмитрий Сологуб.

Пережитые потрясения на валютном рынке не прошли бесследно для финансовой системы в целом, и обнародованная на минувшей неделе статистика тому подтверждение.

В январе текущего года бизнес и население изъяли из банковской системы почти 15 млрд грн депозитов, при этом снижение объема депозитов физических лиц произошло впервые после непрерывного роста более двух лет подряд, с декабря 2011 года. Таким образом, доверие вкладчиков и бизнеса банкам снова пошатнулось.

Между тем, как заявила директор гендепартамента НБУ Елена Щербакова, ситуация с депозитами не вызывает опасений у Нацбанка.

В то же время, остатки на корсчетах банков за январь снизились на 25%, банки стали испытывать проблемы с ликвидностью и поднимать ставки по депозитам. В частности, на минувшей неделе стало известно о проблемах с проведением платежей и возвратом депозитов в достаточно крупном «Брокбизнесбанке», проблемы которого, по словам Щербаковой, могут стать проблемами всей банковской системы страны. Но уже к концу недели НБУ принял решение о выделении банку рефинансирования на 1 млрд грн, следом за регулятором оказать поддержку банку снизошел и его основной акционер - группа компаний «ВЕТЭК», объявив о переводе счетов своих компаний в банк и пообещав восстановить нормальный режим работы банка уже с предстоящего понедельника.

Остается надеяться, что трудности «Брокбизнесбанка» временные, и другие банки чувствуют себя на шатающемся рынке уверенно. А Нацбанк, в свою очередь, выполнит обещание даже не рассматривать вопрос введения моратория на досрочное снятие вкладов и принудительной конвертации валютных депозитов в гривню, о чем в очередной раз на минувшей неделе заявила Щербакова.

Рейтинги вниз – цены вверх

Тем временем, на минувшей неделе вполне ожидаемо, вслед за Standard&Poor's, суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте понизило и международное рейтинговое агентство Fitch Ratings - до уровня «ССС» с «B-». Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «В-» с негативным прогнозом. Факторами, повлиявшими на понижение рейтинга Украины, стали нарастание политического конфликта, ухудшение доступа к внешнему финансированию и снижение золотовалютных резервов.

Вслед за снижением рейтинга Украины, Fitch понизило рейтинги крупнейших украинских компаний, в частности, «Нафтогаза», ДТЭК, горнорудной компании Ferrexpo, металлургического холдинга «Метинвест» и ряда агрохолдингов, а также 13 банков.

Вместе с тем, девальвация гривни спровоцировала повышение цен в стране. В первую очередь, поползли вверх цены на бензин. По данным консалтинговой группы «А-95», стоимость бензина А-92 выросла до 10,73 грн с 10,47 грн за литр, А-95 – до 11,05 грн с 10,77 грн, а дизтоплива - на 23 копейки, до 9,82 грн за литр.

Эксперты не исключают, что к концу февраля литр топлива может подорожать на 1 грн.

«Если в январе курс на межбанке был на уровне 8,1-8,2, то сегодня участники рынка склоняются к тому, что на следующей неделе курс будет порядка 9,1-9,2. Мы получим где-то 1 гривню в стоимости доллара, соответственно, это одна гривня в стоимости нефтепродуктов. Поэтому, если в январе, при спокойном валютном рынке и рынке нефтепродуктов, имели стоимость бензина А-95 в среднем 10,75 грн за литр, то прогноз на февраль и начало марта - выход на позицию приблизительно 11,75 грн за литр А-95, и средняя цена - порядка 10,65 грн на дизтопливо», - отметил директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По его мнению, цена на высококачественные марки топлива, которые больше всего подвержены валютным колебаниям, может вырасти до 12 грн за литр бензина А-95, и до 11 грн за литр дизельного топлива.

Помимо этого, на минувшей неделе росли цены на импортную технику, лекарства и продукты питания. Впрочем, в Министерстве аграрной политики и продовольствия поспешили успокоить – существенного роста цен на продовольствие не будет.

«Колебания курса на продукты питания повлиять должны минимально, если вообще будет влияние, потому что у нас около 95% внутреннего потребления продуктов питания – продукция внутреннего производителя», – заявил глава ведомства Николай Присяжнюк.

Однако рост цен на горючее в стране неминуемо скажется на инфляции, что, в том числе, проявится в подорожании продуктов питания.

И снова газовый вопрос…

Сдержать надвигающийся коллапс власти будет совсем не просто. Попытки Нацбанка стабилизировать курс гривни привели к небывалому сокращению валютных резервов регулятора: на начало февраля они составили 17,8 миллиарда долларов (ниже психологической отметки 23 млрд долл.). Шансы на пополнение валютных резервов невысоки даже в случае разрешения в ближайшее время политического кризиса (во что верится с трудом), а тем более при нарастании эскалации противостояния.

В таких условиях надежда на привлечение финансовых средств из-за рубежа тает на глазах. Вероятность предоставления финансовой помощи со стороны МВФ (несмотря на заявления ряда депутатов европарламента о необходимости таких действий для предотвращения дефолта в Украине) маловероятна, пока Украина четко не определится с дальнейшим вектором своего развития, при этом протестные настроения не пойдут на убыль.

Не добавляет оптимизма и позиция России относительно выделения очередного транша кредита Украине. По словам российских чиновников, все будет зависеть не только от того, кто возглавит новое украинское правительство, но и от выполнения обязательств по оплате поставок газа.

«Мы ждем выполнения обязательств украинской стороной по расчетам за газ. Сумма там не маленькая. В конце января должна была быть оплата, она пока не осуществлена. Мы бы хотели, чтобы мы вместе выполняли наши обязательства», - заявил глава российского Минфина Антон Силуанов, уточнив, что задолженность украинской стороны составляет около 2,7 млрд долл.

Между тем, на минувшей неделе «Нафтогаз» заявил, что вынужден ограничить поставки газа злостным неплательщикам. По данным компании, задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики уже составляет около 25,5 млрд грн.

«Нафтогаз» направил телеграммы руководителям областей, имеющим наибольшую задолженность, а также уведомил регионы, что «поставки природного газа превентивно ограничиваются до технологического минимума в связи с нарушением условий договоров и накоплением значительной задолженности за потребленный природный газ».

Мелочь, но неприятно

Все большее число отечественных компаний заявляет о сложностях с поставками в РФ – восточная соседка снова вернулась к практике полного досмотра экспортируемой из Украины продукции. Но на фоне роста цен и прогнозов экспертов о дальнейшей девальвации гривни, данная ситуация отходит на второй план. Как и очередное заявление представителей украинского бизнеса о давлении со стороны контролирующих органов.

На минувшей неделе один из крупнейших автопроизводителей Украины - корпорация «Богдан» заявила, что может прекратить деятельность входящих в нее компаний из-за постоянных и многочисленных проверок контролирующих и фискальных органов, то есть, давления на бизнес.

А уже на следующий день корпорация приняла решение приостановить финансово-хозяйственную деятельность девяти представительств с возможной последующей ликвидацией. В частности, была приостановлена деятельность представительств в Запорожье, Кировограде, Днепропетровске, Кременчуге, Сумах, Тернополе, Житомире, Черкассах и Виннице.

Как отмечал пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей Красуля, огромное давление на предприятия сервисно-сбытовой сети происходило постоянно, однако в последние полгода компании столкнулись с «неприкрытым произволом налоговиков», что и привело к необходимости приостановить производство. Он также отметил, что в случае продолжения давления закроются и другие предприятия сервисно-сбытовой сети и производственных компаний корпорации.

Спрогнозировать дальнейшее развитие событий сейчас тяжело. Однако столь неприкрытое давление на бизнес в очередной раз демонстрирует подход нынешней власти к наполнению бюджета.

В ожидании нового правительства

О том, что ухудшение экономической ситуации в Украине требует незамедлительного разрешения политического кризиса, говорилось уже неоднократно. Но пока на скорую стабилизацию обстановки в стране надеяться не приходиться. Переговоры президента и оппозиции, похоже, зашли в тупик. После отставки Азарова стороны противостояния так и не пришли к общему знаменателю, заняв выжидательную позицию, которая явно не идет на пользу стране. Вопрос формирования нового правительства остается открытым. По словам народного депутата от Партии регионов Владимира Олейника, президент Виктор Янукович намерен выдвинуть кандидатуру на пост премьер-министра уже на следующей неделе.

«У нас есть информация, что мы на следующей неделе ожидаем консультаций и внесения президентом кандидатуры премьера после консультаций. И, безусловно, уже сегодня мы можем говорить о том, что будут проведены определенные консультации с теми, кто будет поддерживать правительство», - сказал нардеп.

Кто будет кандидатом на пост премьера, пока непонятно. При этом в Партии регионов заявляют, что не поддержат кандидатуру от оппозиции.

«Сегодня (13 февраля – УНИАН) активно обсуждается вопрос переформатирования Кабинета министров, а главное – кто может сегодня возглавить Кабмин. Первое – мы не будем поддерживать кандидатуру от оппозиции. Мы считаем, что есть два варианта по премьер-министру: это - либо член команды, либо человек, разделяющий нашу программу», – сказал заместитель председателя парламентской фракции ПР Олег Царев.

Он также сообщил, что Партия регионов намерена обратиться к президенту, чтобы он поддержал решение фракции.

В таком случае, президент может нивелировать спавшие после отставки Азарова протестные настроения в обществе. Но тогда нынешнее перемирие между сторонами конфликта может стать затишьем перед бурей, которая, в том числе, нанесет еще один ощутимый удар по украинской экономике.

Виктор Нагорский (УНИАН)