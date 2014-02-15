ЦБР пока не может точно оценить, как слабый рубль повлияет на инфляцию

Центральный банк РФ считает влияние ослабления рубля на инфляцию умеренным, оценивая его на сегодняшний день в 0,5 процентного пункта на год, продолжает движение в сторону свободного плавания российской валюты и пока не видит нужды как в смягчении, так и в ужесточении денежно-кредитной политики.

Об этом на брифинге в пятницу сказала глава ЦБР Эльвира Набиуллина, сообщает Reuters.

Незадолго до этого совет директоров Центробанка принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 5,50 процента годовых, предупредив об инфляционных рисках, связанных с ослаблением рубля.

По прогнозам ЦБ, в первом полугодии инфляция будет держаться в диапазоне 5,8-6,1 процента и к концу 2014 года выйдет на целевой уровень в 5 процентов.

"Но один из факторов, который мы не можем в полной мере оценить - это то, как произошедшее ослабление курса и как будущая динамика курса будет отражаться в росте инфляционных ожиданий и в росте собственно цен на товары, и для нас здесь важна среднесрочная инфляция", - сказала Набиуллина, отвечая на вопросы.

Рубль с начала года потерял 7 процентов к доллару США.

Читайте такжеУкраинская гривня попала «в шторм» "Сейчас рисков инфляционных выявилось гораздо больше, поэтому мы заявили о возможном ужесточении денежно-кредитной политики, на настоящий момент не видим большой вероятности смягчения денежно-кредитной политики, но все будет зависеть от ситуации, как будет складываться баланс (рисков)".

Консенсус-прогноз аналитиков по итогам января говорил об ожидании снижения ставок в третьем квартале.

"История со снижением окончательно закрывается в обозримой перспективе точно и, возможно, до конца года", - сказал экономист ING Bank Дмитрий Полевой, похвалив ЦБ за разъяснение политики.

"Понижать ставку в условиях ослабления рубля и добавлять рублю дополнительного негатива, сейчас, когда рубль и так не любят, никто не будет", - добавил он.