Украина в 2014 году собирается взять в долг почти $19 млрд

Украина в 2014 году намерена взять в долг 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках, что составляет 18,923 млрд долл. по текущему официальному курсу Национального банка Украины.

«На внутреннем рынке будет осуществлено заимствований на сумму около 111,320 млрд грн, или 68,1% общей суммы заимствований. На внешних рынках с учетом заимствований по специальному фонду государственного бюджета Украины - 52,181 млрд грн, или 31,9%», - говорится в Программе управления государственным долгом на 2014 год, обнародованной на сайте Министерства финансов Украины.

Читайте такжеЗолотовалютные резервы НБУ к концу года могут снизиться до $11 млрд - экспертыВ то же время, как отмечается в программе, соотношение внутренних и внешних долговых инструментов в общей структуре государственных заимствований может изменяться в связи с ухудшением условий таких заимствований и/или конъюнктуры финансового рынка.

Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, что составляет 16,242 млрд долл. по текущему официальному курсу Национального банка Украины.

Таким образом, с учетом прогнозного объема внешних займов, объем поступлений по займам в 2014 году превысит объем выплат по госдолгу на 23,164 млрд грн, или 2,680 млрд долл. по текущему курсу НБУ.

Также программа предусматривает, что доля государственного внешнего долга в общей сумме госдолга на конец 2014 года ориентировочно составит 44%, государственного внутреннего долга - 56%.

По предварительным расчетам Минфина, на конец 2014 года удельный вес госдолга в иностранной валюте может составлять 56,3%, в национальной валюте - 43,7%, но это соотношение может изменяться в зависимости от условий заимствований и/или конъюнктуры рынка.

Также сообщается, что Минфин совместно с Нацбанком и другими органами государственной власти готовят Проспект эмиссии ОВГЗ Украины в редакции 2014 года.

Как сообщал УНИАН, согласно графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка, или 75% платежей, приходится на первые пять лет, с 2014 по 2018 годы.

В разрезе кредиторов свыше половины платежей текущего года приходится на Международный валютный фонд – 24,490 млрд грн и на держателей ОВГЗ выпуска 2013 года – 34,020 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за декабрь 2013 года выросла на 4,335 млрд долл., или на 6,31%, - до 73,078 млрд долл. (584,114 млрд в гривневом эквиваленте), с начала 2013 года - на 8,583 млрд долл., или на 13,31%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2014 год" устанавливает предельный уровень госдолга на 2014 год на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.

17 декабря 2013 года в Москве во время заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством Президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина была достигнута договоренность о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Национальный банк Украины получил первый транш кредита РФ в размере 3 млрд долл. 24 декабря 2013 года. Второй транш, согласно ожиданиям правительства, должен был поступить в январе текущего года, и Кабмин одобрил выпуск двухлетних евробондов на 2 млрд долл. под 5% годовых 20 января, но средства РФ пока не получены.