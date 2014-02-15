Moody's улучшило прогноз по рейтингу Италии

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service сохранило рейтинг гособлигаций Италии на уровне «Baa2», улучшив прогноз с негативного до стабильного, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Несмотря на то что долговое бремя правительства Италии - второе по размеру в еврозоне после Греции, аналитики Moody’s считают, что в 2014 году оно достигнет пика (не более 135% от ВВП) и будет сохраняться на этом уровне, в то время как экономика начнет расти. Они также отмечают, что власти страны сохраняют затраты на обслуживание госдолга на приемлемом уровне в 13% от доходов казны.

Кроме того, агентство указывает на снижение риска потенциальных обязательств правительства, таких как рекапитализация банковской системы.

Обновление рейтинга Италии не связано с очередным правительственным кризисом, поскольку было запланировано несколько недель назад. В пятницу премьер Италии Энрико Летта ушел в отставку, президент Джорджо Наполитано начал консультации со спикерами обеих палат парламента о создании нового правительства.

Как ожидается, после консультаций президент должен поручить формирование нового, уже третьего за год правительства лидеру ведущей партии страны - Демократической партии Маттео Ренци. Сейчас 39-летний политик рассматривается как единственный претендент на пост премьера.

«Отставка премьер-министра Энрико Летты и ожидания, что Маттео Ренци возглавит новое правительство, не меняют прогнозов Moody’s в этом отношении», - говорится в сообщении агентства.