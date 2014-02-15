Обама хочет выделить $1 млрд на борьбу с изменением климата в США

Президент США Барак Обама предложил конгрессу выделить 1 миллиард долларов на борьбу с изменением климата в стране, в том числе с засухой в Калифорнии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Каждый в этом штате может вам сказать, что Калифорния переживает одни из самых засушливых времен за столетие», - заявил Обама на встрече с фермерами в Калифорнии. Он также отметил, что снежный покров на калифорнийских горах значительно сократился, это приводит к дефициту воды.

Ранее власти Калифорнии решили приостановить поставки воды из одной из крупнейших систем водохранилищ State Water Project из-за продолжающейся засухи в регионе. В Калифорнии уже несколько лет держится засушливая погода, которая существенно истощила водные ресурсы штата. Из-за этого шага около 25 миллионов человек, проживающих в сельской местности на территории площадью в 3 тысячи квадратных километров, вынуждены искать другие источники воды.

Читайте такжеЧисло жертв снегопадов в США возросло до 13 человек, в Нью-Йорке наступил транспортный коллапсПресс-секретарь американского президента Джей Карни ранее заявлял, что изменение климата уже оказывает заметное воздействие на США. «У нас всегда были засухи, но теперь они стали сильнее и длятся дольше», - говорит Карни.

В начале этого месяца губернатор штата Джерри Браун объявил чрезвычайное положение в Калифорнии в связи с засухой. Он призвал жителей штата снизить потребление воды на 20%. По данным местных властей, в некоторых сельских районах запасы воды иссякнут через два-четыре месяца.