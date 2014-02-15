Девальвация гривни не позволит залатать дыры в бюджете, считают эксперты

Умеренная девальвация гривни на уровне около 10% хоть и ускорит инфляцию, однако все равно не позволит залатать все дыры в госбюджете, доходы и расходы которого излишне раздуты.

Такое мнение в комментариях ZN.UA высказал исполнительный директор "CASE Украина" Дмитрий Боярчук.

"Инфляция в Украине замедлялась из-за замедления экономической активности, а этот фактор не обещает оживиться в наших условиях", - пояснил эксперт.

Боярчук считает, что расходы и доходы бюджета нужно сократить примерно на 40 млрд грн.

По словам же руководителя аналитического подразделения группы "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU) Александра Вальчишена, при курсе, близком к 8,5 грн/долл., невыполнение доходной части госбюджета повторит прошлогодний результат.

Читайте такжеБаланс недели: погружение в экономический кризис и ожидание нового правительства В 2013 году госбюджет недополучил 3,4 % от запланированных доходов (11,9 млрд грн). А учитывая прошлогоднее запоздалое сокращение плана доходов на 19,5 млрд грн, которое состоялось 19 декабря, выходит, что госказна недополучила 8,5 % запланированных доходов - 31,4 млрд грн.

"Бюджету в нынешнем виде вряд ли что-то поможет, поскольку темпы роста ВВП, заложенные в нем, очень далеки от реальности. Девальвация повлияет на темпы инфляции с некоторым лагом, плюс с таким же лагом будет действовать эффект на доходы бюджета", - убежден начальник отдела анализа и исследований "Райффайзен Банка Аваль" Дмитрий Сологуб. По его оценкам, соотношение госдолга к ВВП на конец года при курсе 8,8-9,0 грн/долл. составит 45-47%.