В США налоговики вернули гражданам $64,5 млрд уплаченных налогов

Налоговое управление США (Internal Revenue Service) возвратило около $64,5 млрд более чем 19,5 млн налогоплательщиков.

Об этом говорится в сообщении IRS, передают Вести Экономика.

Сумма оказалась больше на 24% по сравнению с прошлогодним значением. В среднем сумма чека на возврат налога составила $3317, что на 4,6% больше по сравнению с итогами прошлого года.

В то же время, в сообщении отмечается, что такая тенденция может быть связана не только с изменением работы налоговой службы, но и с ростом подаваемых деклараций к 7 февраля.

Читайте такжеМиндоходов обещает сократить количество налогов уже в первом полугодииВ текущем году объем поданных деклараций к 7 февраля вырос на 2,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Причем более 96% деклараций было подано в электронном виде, что способствует росту документооборота.