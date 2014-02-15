Путин внес в Госдуму протокол об общем страховом рынке ЕврАзЭС

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу протокол о создании общего страхового рынка государств - членов Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), подписанный в Минске 27 ноября 2009 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

Положениями протокола устанавливаются международно-правовые основы создания общего страхового рынка государств ЕврАзЭС, необходимые организационно-правовые условия для развития интеграционных процессов в страховой сфере и принятия мер по защите прав и интересов участников страхового рынка.

Читайте такжеРоссия, Беларусь и Казахстан отложили переход к общей валютеОжидается, что реализация протокола позволит привести законодательство сторон, регулирующее страховую деятельность, в соответствие с требованиями международных стандартов, осуществлять координацию действий сторон, установить общие принципы лицензирования страховых (перестраховочных) организаций и единые требования к порядку формирования уставного капитала, платежеспособности и финансовой устойчивости, передаче рисков на перестрахование нерезидентам сторон, а также по защите прав и интересов потребителей страховых услуг.