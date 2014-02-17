США решили вопрос госдолга и избежали дефолта

Президент США Барак Обама в воскресенье, 16 февраля, подписал закон о повышении верхней границы государственного долга.

Таким образом, проблема госдолга, которая грозила дефолтом США, отложена до 15 марта 2015 года, сообщают Вести Экономика.

На прошлой неделе закон одобрили палата представителей и Сенат США, при этом он был принят без дополнительных условий. Ранее республиканцы требовали отменить сокращения выплат ветеранам боевых действий.

"Полное доверие и уважение США слишком важны, чтобы использовать их в качестве рычага или инструмента для давления, - сказал Обама перед голосованием по поводу одобрения закона в сенате 12 февраля. – Мы надеемся, что это положит конец политике балансирования на грани войны".

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Если бы законодатели не успели договориться о повышении лимита госдолга до 27 февраля, страна могла бы вновь столкнуться с частичным прекращением работы правительства, а затем мог бы последовать дефолт. К 27 февраля, как сообщал глава Минфина Джейкоб Лью, в казне США осталось бы только $50 млрд, тогда как расходы составляют около $60 млрд в день.

По прогнозу Бюджетного управления Конгресса США, дефицит бюджета в этом году будет на минимальном уровне с 2007 года, поскольку сильный экономический рост приведет к увеличению налоговых поступлений.

Показатель составит в текущем финансовом году $514 млрд, или 3% ВВП. В 2013 году дефицит составил $680 млрд.