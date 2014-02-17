Рост экономики Японии неожиданно замедлился

Рост японской экономики в IV квартале 2013 г. замедлился до 1% по сравнению в показателем 1,1% кварталом ранее. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 2,8%, при этом худшая оценка составляла 1,1%, пишут "Ведомости".

По сравнению с III кварталом подъем составил 0,4% при ожидавшемся увеличении на 0,8% после повышения на 0,2% в июле — сентябре.

Рост капиталовложений компаний в минувшем квартале был лучшим за два года (1,3%), потребительские расходы увеличились на 0,5%. Однако наряду с этими позитивными факторами наблюдался ограничивший подъем ВВП дефицит торгового баланса на фоне роста импорта на 3,5% при слабом повышении экспорта (0,4%).

Динамика японской экономики в октябре — декабре свидетельствует об опасности повышения налога на потребление (аналога НДС) с апреля, отмечают эксперты.

По оценкам экономистов, ВВП Японии сократится на 4,1% в годовом исчислении в апреле — июне. Правительство Японии намерено увеличить налог на потребление с текущих 5% до 8% с 1 апреля — начала нового финансового года в стране.

Неожиданно слабые данные о ВВП не повлияли на прогнозы в отношении итогов заседания Банка Японии, проходящего 17-18 февраля. Аналитики ожидают, что в этом месяце японский ЦБ не будет наращивать объемы стимулирования. Очередное расширение стимулов ожидается не раньше сентября.

Как сообщал УНИАН, Банк Японии увеличил скупку госдолга и рискованных активов год назад, реформировав монетарную политику, чтобы побороть 15-летнюю дефляцию и достичь инфляционного ориентира в течение двух лет.

С тех пор потребительская инфляция ускорилась до 1 процента, укрепив надежды на то, что окончательная цель достижима. Тем не менее, некоторые члены Банка Японии считают, что двухлетний срок для этого чрезмерно оптимистичен и необходимо изменить его.