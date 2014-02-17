В России из-за ослабления рубля могут ужесточить денежно-кредитную политику

Центробанк России заявил о значительных рисках превышения целевого ориентира по инфляции (5%) из-за ослабления рубля. Если ситуация приведет к ускорению роста потребительских цен и усилению инфляционных ожиданий, ЦБ РФ готов пойти на ужесточение денежно-кредитной политики, пишут "Ведомости".

Вклад ослабления рубля в инфляцию 2013 г. (6,5%) ЦБ оценил в 0,3-0,5 п. п., потенциальный вклад январского падения рубля в инфляцию 2014 г. — в 0,5 п. п. Но окончательный эффект будет зависеть от курсовой динамики в течение года, сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Один из факторов, который мы сейчас не можем в достаточной степени оценить, — это то, как произошедшее ослабление курса и как будущая динамика курса будут отражаться в росте инфляционных ожиданий и в росте цен». Она подчеркнула, что потенциальная возможность ужесточения денежно-кредитной политики вызвана не стремлением защитить курс, как в некоторых других странах, а именно рисками ускорения инфляции.

В 2013 г. рубль подешевел к бивалютной корзине на 9,4%, с начала 2014 г. — на 6%. Инфляция в январе в годовом выражении замедлилась до 6,1%, но за неделю по 10 февраля ускорилась до 6,2%. Пока на инфляционные ожидания это повлияло не сильно.

Впервые власти РФ заговорили о вероятности ужесточения денежно-кредитной политики — до сих пор дебаты шли о ее смягчении.