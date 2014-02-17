Доллар на этой неделе будет колебаться в рамках 8,8-9,1 грн, считают финансисты

Безналичный курс гривни на этой неделе может колебаться в рамках 8,8-9,1 грн/$, считают опрошенные «Вестями» финансисты.

«Мы ожидаем оживления покупательной активности и, соответственно, усиления спроса на доллар со стороны компаний, которого не было на прошлой неделе в силу введенных ограничений», — сказал начальник казначейского управления ПУМБ Антон Стадник.

С 7 февраля импортерам запретили покупку инвалюты на межбанке в тот же день, когда для этого была зачислена гривня. Приобрести валюту позволяется не раньше, чем на 6-й день.

«Спрос на валюту был отложен, потому в понедельник может возникнуть некоторый ажиотаж. Выйдет или не выйдет на торги Нацбанк, будет зависеть от объема заявок на покупку и продажу валюты. Не думаю, что заранее стоит давать прогнозы, полагаю, НБУ будет контролировать ситуацию. Но уверен, что курса 9,5 грн/$ он точно не допустит, и раньше выйдет на межбанк и выровняет ситуацию», — отметил в интервью «Вестям» член правления Platinum Bank Юрий Блащук.

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Достаточно оптимистичные прогнозы на эту неделю дает и управляющий партнер Capital Times Эрик Найман. «Полагаю, курс удастся удержать в пределах 8,8 грн/$ — это наиболее оптимальный сейчас вариант. При худшем же развитии событий (если Нацбанк не сможет контролировать ситуацию), он докатится до 9-9,1 грн, а может и преодолеть эту отметку», — допустил он.

Эксперты уверены, что НБУ будет стараться максимально экономить свои золотовалютные резервы, а потому, если и решится на продажу доллара, то в очень ограниченных объемах. За январь международные резервы Нацбанка сократились на $2,6 млрд (до $17,8 млрд).

«Валютный запас центробанка сокращается очень активно, по сути, ему уже нечем вмешиваться в валютные торги. Тем более, что при политической неопределенности в удержании курса нет смысла. Расходовать резервы сейчас просто неосмотрительно. Спрос же на валюту действительно возрастет, так что, думаю, что курс может подойти к отметке в 9 грн/$», — сказал «Вестям» управляющий директор инвесткомпании Dragon Capital Дмитрий Тарабакин.

Финансисты дают разные временные прогнозы. По одним, резкий скачок спроса на безналичный доллар произойдет уже в понедельник. По другим — не раньше вторника. Поскольку долларовые платежи 17 февраля будут приостановлены из-за национального праздника в США — День Президентов (Presidents' Day). Американские банки не будут обслуживать долларовые счета из-за выходного дня.