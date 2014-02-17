Казахстанские подразделения мировых корпораций подняли зарплаты из-за девальвации тенге

Казахстанские подразделения крупных мировых корпораций Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC) и ArcelorMittal объявили о повышении зарплат своим работникам в связи с девальвацией местной валюты тенге. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Kapital.kz.

Зарплаты на предприятиях ENRC в Казахстане и на заводах «АрселорМиттал Темиртау» будут повышены на десять процентов с 1 апреля текущего года. О предстоящем увеличении зарплат в «Казцинке» с апреля также объявил председатель правления компании.

Напомним, 14 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел в Астане заседание правительства, на котором дал поручение повысить в республике зарплаты, социальные выплаты и пособия. Кроме того, он призвал руководителей крупнейших казахстанских компаний поднять зарплаты своим работникам.

11 февраля Нацбанк Казахстана провел девальвацию, объявив, что отказывается от сдерживания обменного курса местной валюты в ранее принятом диапазоне (145-155 тенге за доллар). Новый обменный курс, которого намеревается придерживаться регулятор, составляет 185 тенге. Однако в первые дни после объявления курс доллара в ряде банков вырос сразу до 200 тенге. На фоне резкого повышения валютного курса многие магазины и обменники приостановили работу, а в некоторых торговых точках подорожали продукты и промышленные товары. Казахстанцы также требовали отставки главы Нацбанка Кайрата Келимбетова. Последний, в свою очередь, заявил, что девальвация проведена безупречно и будет способствовать развитию экономики республики, и в отставку уходить отказался.