Доллар на открытии межбанка поднялся до 8,90 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е ростом котировок до 8,8200/8,9000, сообщает компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Котировки по евро-гривне ушли вверх - до 12,0850/12,1945.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2512/35.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар незначительно скорректировались до 1,3702/04 (пятница - 1,3708/10).

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Как сообщал УНИАН, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины в пятницу, 14 февраля, котировки гривни по отношению к доллару понизились до 8,8000/8,8200 грн/долл. с 8,7700/8,8000 грн/долл. на 12:00.

Нацбанк в пятницу на рынок не выходил.