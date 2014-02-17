Доллар к 12:00 снизился до 8,85 грн

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,8200/8,9000, к 12:00 цены снизились 8,8100/8,8500, сообщает компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2512/35, к 12:00 цены упали 0,2507/18. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился, и к 12:00 установился на уровне 35.1385 (+0.0585).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3702/04, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 12,0850/12,1945, к 12:00 цены ушли вниз 12,0720/12,1310.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е ростом котировок до 8,8200/8,9000. Котировки по евро-гривне ушли вверх - до 12,0850/12,1945. Цены на российскую валюту поднялись до 0,2512/35.

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