Банки могут не отдавать депозиты без наличия квитанций о внесении средств - ВСУ

Соответствующее разъяснение дал Верховный суд.

"Он конкретизировал, что одного депозитного договора не достаточно, чтобы подтвердить факт внесения человеком денежного вклада на счет. Для этого еще нужно предоставить квитанцию (или сберегательную книжку), в которой будет указана сумма вложения. Либо несколько таких квитанций, если депозитный счет пополнялся не один раз", — объяснил "Вестям" старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

Это не значит, что все банки теперь повально начнут требовать от своих клиентов предъявления квитанции (о внесении денег на счет) во время выплаты вкладов с процентами и будут отказываться выдавать деньги, если ее не окажется в наличии. Квитанция будет нужна в конфликтных ситуациях — в судах: если финучреждение заявит клиенту, предъявившему депозитный договор, что его вклада нет в банке, и человеку придется отстаивать свое право на депозит в суде, там непременно сошлются на решение ВСУ, пишет газета Вести.

"Наличие у вкладчика одного договора не подтверждает выполнения требований законодательства, поэтому договор считается ничтожным", — спрогнозировал исход тяжбы с банком партнер ЮФ "КПД Консалтинг" Николай Доленко.